Jonathan Rea (Kawasaki): "Nem sequer no turbilhão!"

Exceto pela longa reta, a estrela da Kawasaki Jonathan Rea adora o MotorLand Aragón. Para a décima reunião do Campeonato do Mundo de Superbike de 2023, o irlandês do norte pensa que tem uma hipótese, mas as rápidas Ducati estão a dar-lhe dores de cabeça.

Jonathan Rea venceu nove corridas em Aragão e subiu ao pódio em 23. Aqui, ele pilotou pela primeira vez a Kawasaki ZX-10RR, com a qual venceu seis campeonatos mundiais consecutivos entre 2015 e 2020. O piloto de Superbike mais bem sucedido da MotorLand deu inúmeras voltas durante os testes e conhece todos os truques do livro.

Com o melhor tempo na primeira sessão de treinos, o irlandês do norte mostrou que é uma força a ter em conta na pista espanhola.



"Começámos com o set-up do teste de há algumas semanas e consegui fazer tempos de volta sólidos e consistentes com ele logo de início e uma boa simulação de corrida à tarde. Sinto-me bem com ela, embora haja algumas áreas a melhorar. Depois de fazer algumas voltas com o mesmo pneu, percebi as alterações que precisamos de fazer para sábado", disse Rea ao SPEEDWEEK.com. "No FP1 a pista não estava em boas condições e quase não tinha aderência, à tarde estava perto do normal. A cada volta melhora e no sábado o tempo deverá ser semelhante. Se não chover durante a noite, devemos ter boas condições de pista.

Durante a tarde, o piloto da Kawasaki caiu para quarto na tabela de tempos combinados. Com Álvaro Bautista, Michael Rinaldi e Danilo Petrucci, três pilotos da Ducati foram mais rápidos que Rea. Para as corridas, isso causa dor de cabeça ao piloto de 36 anos.

"Tenho de acreditar que os posso enfrentar", disse Rea.



"Hoje tirei o máximo proveito disso e fui capaz de me manter na análise. No entanto, estamos a perder muito no quarto sector, mas não podemos melhorar aí - é impossível mantermo-nos no slipstream. Por isso, temos de tentar melhorar ainda mais nos nossos sectores fortes. Para conseguir ficar na frente na reta, teria de sair da curva com uma vantagem de 0,4 segundos."