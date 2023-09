Álvaro Bautista (1º): Miedo a salir volando

La recta de atrás de Aragón, de casi un kilómetro de longitud, está hecha para el ligero Álvaro Bautista, que puede acelerar su moto desde la primera marcha hasta la punta más rápidamente que nadie. Como era de esperar, el líder del Campeonato del Mundo fue el más rápido el viernes, en la hoja de tiempos combinada de FP1 y FP2 está 0.077 seg por delante del segundo, su compañero de equipo en Aruba Ducati Michael Rinaldi.

"Después de los entrenamientos de la mañana no me esperaba este primer puesto", comentó Bautista, que sólo fue octavo en la FP1. "El viento era similar al del test de aquí, demasiado fuerte para mí. Por eso he tropezado. El agarre no es fantástico en esta pista, así que la moto baila debajo de mí".



Si entra viento fuerte, el ligero Bautista casi se sale de la pista.

"En esta pista los neumáticos traseros se degradan más rápido que en ningún otro sitio", explicó el número 1 a SPEEDWEEK.com. "No sé si es por la superficie o por el trazado. El viento es un gran problema para mí, al final tengo que adaptarme porque es igual para todos. De alguna manera tengo que compensar mis déficits con el peso y actuar sobre la moto de tal manera que se mantenga tranquila. No sé si será suficiente para ganar".

¿Un buen desayuno y una buena comida ayudan a recuperar algo de peso? "Por la noche como mucho, me va muy bien", se ríe Álvaro. "Pero por las mañanas y en la comida no, porque me da pereza. En el pasado nos ha ido bien aquí en términos de desgaste de los neumáticos. Esa es la clave del éxito".