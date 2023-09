Alvaro Bautista (1°): Paura di essere spazzati via

Il rettilineo di Aragon, lungo quasi un chilometro, è fatto apposta per il peso leggero di Alvaro Bautista, che può accelerare la sua moto dalla prima marcia alla vetta più rapidamente di chiunque altro. Non sorprende che il leader del campionato del mondo sia stato il più veloce del venerdì e che nella classifica combinata dei tempi delle FP1 e delle FP2 abbia un vantaggio di 0,077 secondi sul secondo, il suo compagno di squadra Aruba Ducati Michael Rinaldi.

"Dopo le prove del mattino non mi aspettavo questo primo posto", ha commentato Bautista, che nelle FP1 era solo ottavo. "Il vento era simile a quello della prova qui, troppo forte per me. Per questo sono inciampato. Il grip non è fantastico su questa pista, quindi la moto balla sotto di me".



Se arriva il vento forte, il leggero Bautista viene quasi spazzato via dalla pista.

"Su questa pista le gomme posteriori si degradano più velocemente che altrove", ha spiegato il numero 1 a SPEEDWEEK.com. "Non so se ciò sia dovuto alla superficie o al tracciato. Il vento è un grosso problema per me, alla fine devo adattarmi perché è uguale per tutti. In qualche modo devo compensare le mie carenze con il peso e agire sulla moto in modo che rimanga calma. Non so se sarà sufficiente per vincere".

Una buona colazione e un buon pranzo aiutano a recuperare i chili di troppo? "La sera mangio davvero tanto, faccio molto bene", ha detto Alvaro ridendo. "Ma non al mattino e a pranzo, perché mi sento fiacco. In passato qui siamo stati bravi in termini di usura degli pneumatici. È la chiave del successo".