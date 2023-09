Alvaro Bautista (1.º): Medo de ser atingido pelo vento

O Campeão do Mundo de Superbike Alvaro Bautista (Aruba.it Ducati) terminou a sessão de treinos de sexta-feira em Aragão como o mais rápido. No entanto, tal como nos testes de agosto, o vento em MotorLand está a causar-lhe dificuldades.

A reta de trás de quase um quilómetro em Aragão foi feita para o leve Álvaro Bautista, que consegue acelerar a sua moto da primeira velocidade até ao topo mais rapidamente do que qualquer outro piloto. Sem surpresas, o líder do Campeonato do Mundo foi o mais rápido na sexta-feira. Na tabela de tempos combinados de FP1 e FP2 está 0,077 segundos à frente do segundo, o seu companheiro de equipa na Aruba Ducati, Michael Rinaldi.

"Depois do treino da manhã não estava à espera deste primeiro lugar," comentou Bautista, que foi apenas oitavo no FP1. "O vento era semelhante ao do teste aqui - demasiado forte para mim. Foi por isso que tropecei. A aderência não é fantástica nesta pista, por isso a moto está a dançar debaixo de mim."



Se houver ventos fortes, o leve Bautista quase sai da pista.

"Nesta pista, os pneus traseiros degradam-se mais depressa do que em qualquer outro sítio", explicou o número 1 ao SPEEDWEEK.com. "Não sei se isso se deve à superfície ou ao traçado. O vento é um grande problema para mim, no final tenho de me adaptar porque é o mesmo para todos. De alguma forma, tenho de compensar os meus défices com o peso e agir sobre a bicicleta de forma a que fique calma. Não sei se isso será suficiente para ganhar".

Um bom pequeno-almoço e um bom almoço ajudam a ganhar algum peso extra? "À noite, como muito, e como muito bem", riu-se Álvaro. "Mas não de manhã e ao almoço, porque fico mais lento. No passado, estivemos bem aqui em termos de desgaste dos pneus. Essa é a chave do sucesso."