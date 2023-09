Honda, sorprendentemente fuerte - Lecuona confía

Iker Lecuona ha terminado sorprendentemente la primera sesión libre en MotorLand Aragón en una sólida segunda posición. Por la tarde, el español sufrió una caída, pero volvió a situarse sólidamente entre los cinco primeros. Quinto en la tabla combinada de tiempos, a 0,692 segundos, el piloto de Honda llega en buena forma a su carrera de casa. Podría ser el mejor fin de semana en mucho tiempo.

Extraño: Desde Donington Park, Honda sólo ha alcanzado el top-10 con dificultades, pero al igual que en el test de dos días de finales de agosto, los dos pilotos de HRC logran tiempos competitivos en Aragón.



"Tenemos las mismas dificultades que en todas partes, pero en Aragón la moto es simplemente más rápida", ha dicho Lecuona en la pequeña ronda de periodistas. "Doy el máximo en cada circuito. En Magny-Cours estuve al límite y acabé 15º y 12º. Aquí rodé solo, trabajando para las carreras y ¡fui rápido! ¿Por qué? Cuando la moto se siente bien, puedo apretar y seguir sacando algo. Lo que nos cuesta en Aragón es una vuelta rápida. Por eso ya estoy deseando que llegue la Superpole. La Honda es bastante buena en curvas rápidas, así que el primer sector es fácil para mí. En el segundo sector con el stop-and-go tengo dificultades. En general, el carácter se adapta a la moto. En carrera puedo ser fuerte. Hacía tiempo que no estaba en esta posición y me siento bien".

Desde Magny-Cours, Honda utiliza un chasis actualizado con piezas de superconcesión, pero sólo en la moto de Lecuona. Su compañero de equipo Xavi Vierge, sin embargo, se ha situado decentemente en octava posición, 1,2 seg por detrás.



"El nuevo chasis me da un mejor feeling para la parte delantera, también consigo que los neumáticos pasen mejor la distancia con él", explicó las ventajas el piloto de 23 años. "Xavi no lo utiliza porque no le afecta de la misma manera. Su estilo de pilotaje es diferente y nuestros reglajes son muy distintos. Nuestras motos se sienten completamente diferentes".