Honda étonnamment forte - Lecuona confiant

Iker Lecuona a surpris tout le monde en terminant deuxième de la première séance d'essais au MotorLand Aragón. L'après-midi, l'Espagnol a chuté mais s'est à nouveau classé dans le top 5. Cinquième sur la liste des temps combinés à 0,692 seconde, le pilote Honda se présente sous les meilleurs auspices pour sa course à domicile. Ce pourrait être son meilleur week-end depuis longtemps.

Bizarre : depuis Donington-Park, Honda atteint difficilement le top 10, mais comme lors des deux jours de tests fin août, les deux pilotes HRC parviennent à réaliser des temps au tour compétitifs en Aragón.



"Nous rencontrons les mêmes difficultés que partout ailleurs, mais en Aragón, la moto est tout simplement plus rapide", a déclaré Lecuona en petit comité de journalistes. "Je donne le maximum sur chaque circuit. À Magny-Cours, j'étais à la limite et j'ai terminé 15e et 12e. Ici, j'ai roulé seul, j'ai travaillé pour les courses et j'ai été rapide ! Pourquoi ? Quand la moto se sent bien, je peux pousser et obtenir encore quelque chose. Ce que nous avons du mal à faire en Aragón, c'est un tour rapide. C'est pourquoi j'attends avec impatience la superpole. La Honda est plutôt bonne dans les virages rapides, donc le premier secteur est facile pour moi. Dans le deuxième secteur, avec le stop-and-go, j'ai du mal. En général, le caractère convient à la moto. En course, je peux être fort. Je n'ai pas été dans cette position depuis longtemps et je me sens bien".

Depuis Magny-Cours, Honda utilise un châssis mis à jour avec des pièces de Super Concession, mais il n'est utilisé que sur la moto de Lecuona. Son coéquipier Xavi Vierge s'est tout de même bien placé, à 1,2 seconde de la huitième position.



"Le nouveau châssis me donne de meilleures sensations à l'avant et me permet de mieux gérer les pneus sur la distance", a expliqué le pilote de 23 ans. "Xavi ne l'utilise pas parce que cela n'a pas le même effet sur lui. Son style de pilotage est différent et nos réglages sont très différents. Nos motos ont des sensations complètement différentes".