Honda sorprendentemente forte - Lecuona fiducioso

Iker Lecuona ha sorprendentemente concluso la prima sessione di prove al MotorLand Aragón con un ottimo secondo posto. Nel pomeriggio, lo spagnolo è caduto, ma è stato di nuovo solidamente nella top-5. Quinto nella classifica combinata dei tempi, con un ritardo di 0,692 secondi, il pilota della Honda è in buona forma per la sua gara di casa. Potrebbe essere il miglior weekend da molto tempo a questa parte.

Strano: da Donington Park, la Honda ha raggiunto la top-10 solo con difficoltà, ma come nei due giorni di test di fine agosto, i due piloti HRC riescono a ottenere tempi competitivi ad Aragón.



"Abbiamo le stesse difficoltà di tutto il resto, ma ad Aragón la moto è semplicemente più veloce", ha detto Lecuona nel piccolo giro di giornalisti. "Do il massimo in ogni circuito. A Magny-Cours ero al limite e sono finito 15° e 12°. Qui ho corso da solo, lavorando per le gare e sono stato veloce! Perché? Quando la moto si sente bene, posso spingere e ottenere ancora qualcosa. Quello che è difficile per noi ad Aragón è un giro veloce. Ecco perché non vedo l'ora di partecipare alla Superpole. La Honda è abbastanza buona nelle curve veloci, quindi il primo settore è facile per me. Nel secondo settore, con lo stop-and-go, ho delle difficoltà. In generale, il carattere si adatta alla moto. In gara posso essere forte. È da molto tempo che non mi trovo in questa posizione e la sensazione è buona".

Da Magny-Cours, la Honda utilizza un telaio aggiornato con parti di superconcessione, ma solo sulla moto di Lecuona. Il compagno di squadra Xavi Vierge ha comunque ottenuto un buon piazzamento in ottava posizione, con un ritardo di 1,2 secondi.



"Il nuovo telaio mi dà un miglior feeling con l'anteriore, inoltre con esso riesco a sfruttare meglio le gomme sulla distanza", ha spiegato il 23enne. "Xavi non lo usa perché non ha lo stesso effetto su di lui. Il suo stile di guida è diverso e le nostre impostazioni sono molto diverse. Le nostre moto si sentono completamente diverse".