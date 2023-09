Honda surpreendentemente forte - Lecuona confiante

Depois de uma série de resultados fracos, o piloto da Honda Iker Lecuona surpreendeu com tempos de volta fortes no primeiro dia de treinos do Campeonato do Mundo de Superbike de 2023 em Aragão. O espanhol pergunta-se porque é que é tão rápido.

Iker Lecuona terminou de forma surpreendente a primeira sessão de treinos livres no MotorLand Aragón num forte segundo lugar. Durante a tarde, o espanhol sofreu uma queda, mas voltou a estar solidamente no top-5. Quinto na tabela de tempos combinados, a 0,692 segundos, o piloto da Honda está em boa forma para a sua corrida em casa. Pode ser o melhor fim de semana em muito tempo.

Estranho: Desde Donington Park, a Honda só tem alcançado o top-10 com dificuldade, mas tal como no teste de dois dias no final de agosto, os dois pilotos da HRC conseguem tempos de volta competitivos em Aragão.



"Temos as mesmas dificuldades que em qualquer outro lugar, mas em Aragón a moto é simplesmente mais rápida," disse Lecuona na pequena ronda de jornalistas. "Dou o máximo em todos os circuitos. Em Magny-Cours estava no limite e acabei em 15º e 12º. Aqui estava a correr sozinho, a trabalhar para as corridas e fui rápido! Porquê? Quando a mota se sente bem, posso esforçar-me e ainda conseguir alguma coisa. O que é difícil para nós em Aragão é uma volta rápida. É por isso que já estou ansioso pela Superpole. A Honda é muito boa em curvas rápidas, por isso o primeiro sector é fácil para mim. No segundo sector, com o pára-arranca, tenho dificuldades. Em geral, o carácter adapta-se à moto. Na corrida, posso ser forte. Há muito tempo que não estava nesta posição e sinto-me bem."

Desde Magny-Cours, a Honda tem vindo a utilizar um chassis atualizado com peças de super concessão, mas apenas na moto de Lecuona. O seu companheiro de equipa, Xavi Vierge, conseguiu um bom resultado na oitava posição, 1,2 segundos atrás.



"O novo chassis dá-me uma melhor sensação para a frente, e também consigo melhorar os pneus ao longo da distância com ele", explicou o jovem de 23 anos sobre as vantagens. "Xavi não o utiliza porque não o afecta da mesma forma. O seu estilo de condução é diferente e as nossas configurações são muito diferentes. As nossas motas têm sensações completamente diferentes."