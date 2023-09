Razgatlioglu frustrado: "La moto funciona cero".

Séptimo en la FP1 y la FP2 dieron como resultado la misma posición en la tabla de tiempos combinada, y un frustrado Toprak Razgatlioglu. "Un día de mierda", resumió el piloto de 26 años. "Terminé séptimo, pero fue una mierda. Un día realmente malo, no sólo por la clasificación. De momento la moto no funciona. Los demás han empezado fuerte el fin de semana, han probado aquí. Con el test ya podríamos tener una puesta a punto, pero no así. La moto no decelera bien y el giro también es malo. Peor que el año pasado".

Cuando Yamaha anunció que renunciaba a los test de verano en Aragón en agosto, Razgatlioglu dijo que a veces era bueno no rodar porque hace que el piloto vuelva con más hambre de moto.

"Tenía mucha hambre", subrayó Toprak a SPEEDWEEK.com. "Para ser séptimo ahora. Pero no se trata sólo del séptimo puesto. En Imola el viernes fui décimo o undécimo, pero hice una simulación de carrera muy buena. Aquí no funcionó, nunca di más de cinco o seis vueltas seguidas porque la moto no funcionaba. Ha sido un día muy extraño. Este no es uno de nuestros circuitos fuertes, pero normalmente no se nos da tan mal".

Razgatlioglu ostenta el récord de la pole en Aragón y también la vuelta rápida en carrera. En las tres carreras de 2022 logró el 3er puesto, quedando a 1.108s del mejor tiempo de Bautista el viernes por la noche.

"Hemos comparado los datos de la moto de este año con los del pasado, todo es diferente", explicó Toprak, campeón del mundo en 2021, "La moto realmente funciona a cero. Tenemos que mejorar mucho para poder luchar por una buena posición en la carrera del sábado. Jonathan Rea siempre está fuerte aquí y también Álvaro Bautista. Luego están Petrux, Rinaldi y Gerloff. Tal y como están las cosas ahora, no podemos luchar por el podio. Normalmente aún me guardo algo en la manga, pero de momento tengo las manos atadas. En cuanto tenga buenas sensaciones con la moto, también lucharé y lo daré todo".

No sólo Razgatlioglu tropezó, sino también los otros tres pilotos de Yamaha con motos de fábrica: Domi Aegerter fue noveno, Andrea Locatelli décimo y Remy Gardner duodécimo.

"Todos los pilotos de Yamaha tienen los mismos problemas", sostenía Toprak. "Pero yo soy el que más dificultades tengo porque mi estilo de pilotaje es muy diferente. Esta pista tiene curvas largas, así que no puedo usar mi fuerza en los frenos. Los demás son mucho mejores que yo en estas curvas, pero incluso para ellos la moto es peor que el año pasado."