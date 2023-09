Razgatlioglu frustré : "La moto ne fonctionne pas".

Septième en FP1 et FP2, il s'est retrouvé à la même place sur la feuille des temps combinée - et avec un Toprak Razgatlioglu frustré. "Une journée de merde", résumait le jeune homme de 26 ans. "J'ai fini septième, mais c'était de la merde. Une très mauvaise journée, pas seulement à cause du classement. Jusqu'à présent, la moto ne fonctionne pas. Les autres ont commencé le week-end en force, ils ont fait des tests ici. Avec le test, nous aurions peut-être déjà un réglage, mais pas comme ça. La moto ne décélère pas correctement et le turning est également mauvais. Pire que l'année dernière".

Lorsque Yamaha a annoncé qu'il renonçait aux tests d'été en août à Aragon, Razgatlioglu a déclaré qu'il était parfois bon de ne pas rouler, car le pilote revient alors d'autant plus affamé sur la moto.

"J'avais très faim", a souligné Toprak à SPEEDWEEK.com. "Pour être septième maintenant. Mais ce n'est pas seulement une question de septième place. A Imola, j'étais dixième ou onzième le vendredi, mais j'ai fait une très bonne simulation de course. Ici, cela n'a pas été possible, je n'ai jamais fait plus de cinq ou six tours d'affilée parce que la moto ne fonctionnait pas. C'était une journée très étrange. Ce n'est pas un de nos circuits forts, mais nous ne sommes normalement pas si mauvais".

Razgatlioglu détient le record de pole à Aragon et a également réalisé le meilleur tour en course. Lors des courses de 2022, il a foncé à trois reprises jusqu'à la troisième place. Vendredi soir, il était à 1,108 seconde du meilleur temps de Bautista.

"Nous avons comparé les données de la moto de cette année avec celles de l'année dernière, tout est différent", a expliqué Toprak, le champion du monde 2021. "La moto fonctionne vraiment à zéro. Nous devons nous améliorer de manière significative pour que je puisse me battre pour une bonne position en course samedi. Jonathan Rea est toujours très fort ici et Alvaro Bautista aussi. Il y a aussi Petrux, Rinaldi et Gerloff. En l'état actuel des choses, nous ne pouvons pas nous battre pour le podium. Normalement, j'ai toujours quelque chose en réserve, mais pour l'instant, j'ai les mains liées. Dès que j'ai un bon feeling avec la moto, je me bats aussi et je donne tout".

Razgatlioglu n'a pas été le seul à trébucher, les trois autres pilotes Yamaha avec des motos d'usine ont également trébuché : Domi Aegerter a terminé neuvième, Andrea Locatelli dixième et Remy Gardner douzième.

"Tous les pilotes Yamaha ont les mêmes problèmes", a constaté Toprak. "Mais c'est moi qui ai le plus de difficultés parce que mon style de pilotage est très différent. Ce circuit comporte de longs virages, je ne peux pas utiliser ma force sur les freins. Les autres sont bien meilleurs que moi dans ces virages, mais même pour eux, la moto est moins bonne que l'an dernier".