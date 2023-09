Razgatlioglu è frustrato: "La moto funziona zero".

La stella della Yamaha Toprak Razgatlioglu ha concluso entrambe le sessioni di prove libere del Campionato Mondiale Superbike ad Aragon venerdì in settima posizione. "Allo stato attuale, non possiamo lottare per il podio", ha dichiarato il turco.

I settimi posti nelle FP1 e nelle FP2 hanno portato allo stesso piazzamento nella classifica combinata dei tempi e a un Toprak Razgatlioglu frustrato. "Una giornata di merda", ha riassunto il 26enne. "Sono arrivato settimo, ma è stato uno schifo. Una giornata davvero brutta, non solo per il piazzamento. Per ora la moto non funziona. Gli altri hanno iniziato il weekend forte, hanno fatto dei test qui. Con il test potremmo già avere una messa a punto, ma non così. La moto non decelera bene e anche le curve non vanno bene. Peggio dell'anno scorso".

Quando la Yamaha ha annunciato che avrebbe rinunciato ai test estivi di Aragon in agosto, Razgatlioglu ha detto che a volte è un bene non correre perché fa tornare il pilota ancora più affamato di moto.

"Ero molto affamato", ha sottolineato Toprak a SPEEDWEEK.com. "Per essere settimo ora. Ma non si tratta solo del settimo posto. A Imola venerdì ero decimo o undicesimo, ma ho fatto un'ottima simulazione di gara. Qui non ha funzionato, non ho fatto più di cinque o sei giri alla volta perché la moto non funzionava. È stata una giornata molto strana. Questa non è una delle nostre piste migliori, ma di solito non siamo così male".

Razgatlioglu detiene il record di pole ad Aragon e ha fatto anche il giro più veloce in gara. Ha conquistato tre volte il terzo posto nelle gare 2022, chiudendo a 1,108 secondi dal miglior tempo di Bautista il venerdì sera.

"Abbiamo confrontato i dati della moto di quest'anno con quelli dell'anno scorso, tutto è diverso", ha spiegato Toprak, campione del mondo 2021, "La moto funziona davvero zero. Dobbiamo migliorare molto per poter lottare per una buona posizione nella gara di sabato. Jonathan Rea è sempre forte qui e anche Alvaro Bautista. Poi ci sono Petrux, Rinaldi e Gerloff. Allo stato attuale, non possiamo lottare per il podio. Di solito ho ancora qualche asso nella manica, ma al momento ho le mani legate. Non appena avrò un buon feeling con la moto, lotterò e darò il massimo".

Non è stato solo Razgatlioglu a inciampare, ma anche gli altri tre piloti Yamaha con moto ufficiali: Domi Aegerter era nono, Andrea Locatelli decimo e Remy Gardner dodicesimo.

"Tutti i piloti Yamaha hanno gli stessi problemi", ha dichiarato Toprak. "Ma io ho le maggiori difficoltà perché il mio stile di guida è molto diverso. Questa pista ha curve lunghe, quindi non posso usare la mia forza in frenata. Gli altri sono molto più bravi di me in queste curve, ma anche per loro la moto è peggiore dell'anno scorso".