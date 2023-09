Razgatlioglu frustrado: "A mota funciona a zero".

A estrela da Yamaha, Toprak Razgatlioglu, terminou as duas sessões de treinos livres do Campeonato do Mundo de Superbike em Aragão, na sexta-feira, em sétimo lugar. "Neste momento, não podemos lutar pelo pódio", afirmou o turco.

Sétimo no FP1 e FP2 resultaram na mesma posição na tabela de tempos combinados - e um Toprak Razgatlioglu frustrado. "Um dia mau", resumiu o jovem de 26 anos. "Terminei em sétimo, mas foi uma porcaria. Um dia muito mau, não só por causa da classificação. Até agora a moto não está a funcionar. Os outros começaram o fim de semana bem, testaram aqui. Com o teste, talvez já tivéssemos uma afinação, mas não assim. A moto não desacelera corretamente e a viragem também é má. Pior do que no ano passado".

Quando a Yamaha anunciou que ia prescindir do teste de verão em Aragão, em agosto, Razgatlioglu disse que, por vezes, era bom não correr, porque isso faz com que o piloto volte com ainda mais vontade de correr com a moto.

"Eu estava com muita fome," salientou Toprak ao SPEEDWEEK.com. "Para ser sétimo agora. Mas não se trata apenas do sétimo lugar. Em Imola, na sexta-feira, fiquei em décimo ou décimo primeiro, mas fiz uma simulação de corrida muito boa. Aqui não funcionou, nunca fiz mais de cinco ou seis voltas de cada vez porque a moto não estava a funcionar. Foi um dia muito estranho. Esta não é uma das nossas pistas fortes, mas normalmente não somos assim tão maus."

Razgatlioglu detém o recorde da pole em Aragão e também fez a volta mais rápida da corrida. Ele chegou ao 3º lugar três vezes nas corridas de 2022, terminando a 1,108 segundos do melhor tempo de Bautista na noite de sexta-feira.

"Comparámos os dados da moto deste ano com os do ano passado, tudo é diferente", explicou Toprak, o campeão do mundo de 2021. "A moto funciona mesmo a zero. Temos de melhorar muito para que eu possa lutar por uma boa posição na corrida de sábado. O Jonathan Rea é sempre forte aqui e o Álvaro Bautista também. Depois temos o Petrux, o Rinaldi e o Gerloff. Neste momento, não podemos lutar pelo pódio. Normalmente ainda tenho algo na manga, mas de momento estou de mãos atadas. Assim que tiver uma boa sensação com a mota, também vou lutar e dar tudo."

Não foi apenas Razgatlioglu que tropeçou, mas também os outros três pilotos da Yamaha com motos de fábrica: Domi Aegerter foi nono, Andrea Locatelli décimo e Remy Gardner décimo segundo.

"Todos os pilotos da Yamaha têm os mesmos problemas", disse Toprak. "Mas eu tenho mais dificuldades porque o meu estilo de condução é muito diferente. Esta pista tem curvas longas, por isso não consigo usar a minha força nos travões. Os outros são muito melhores do que eu nestas curvas, mas mesmo para eles a mota é pior do que no ano passado."