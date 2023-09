Philipp Öttl (11º/Ducati): Buena consistencia y ritmo de carrera

Undécimo en la primera jornada de entrenamientos del Campeonato del Mundo de Superbike 2023 en Aragón, Philipp Öttl ha firmado una sólida actuación. "Nuestro ritmo no es malo", dijo el piloto de Ducati con confianza.

Tras una serie de resultados discretos, Philipp Öttl terminó entre los 10 primeros por primera vez en las tres carreras de la reunión de Superbike en Magny-Cours. Las cosas podrían ir tan sólidamente como en Francia este fin de semana en Aragón. El piloto del Go-Eleven Ducati terminó las sesiones libres del viernes en 10ª y 11ª posición, y en la tabla combinada de tiempos es undécimo, a 1,5 seg.



"No ha ido nada mal, teniendo en cuenta que no estábamos allí para el test", ha sostenido Öttl. "Al principio nos costó un poco arrancar. Décimo en la FP1 y undécimo por la tarde no está tan mal y es un poco mejor que la última vez en Magny-Cours. Estamos en el buen camino con la puesta a punto, pero todavía tenemos que dar un paso adelante para el sábado. La consistencia ya es bastante buena, sólo necesitamos un poco más de agarre. En general ha sido un día positivo".

Aunque todavía no es oficial: Öttl perderá su puesto en el equipo Go Eleven en favor del ex piloto de MotoGP Andrea Iannone. En la búsqueda de trabajo, todo buen resultado será útil.

El primer obstáculo es la Superpole del sábado. Aparte de Australia (5º en la parrilla), Öttl no ha pasado de la undécima posición en la clasificación de este año.



"Una posición de salida en las tres primeras filas estaría bien, cualquier cosa hasta la cuarta fila está bien. Con una salida decente estás en la pelea y nuestro ritmo de carrera es bueno", dijo el bávaro con confianza. "Los tiempos vuelven a estar cerca. Los pilotos de delante tienen cierta ventaja, pero no sabes con qué neumáticos han rodado. Cómo está realmente el equilibrio de fuerzas, probablemente sólo lo veremos el sábado".