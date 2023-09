Philipp Öttl (11e /Ducati) : Bonne constance et rythme de course

Après une série de résultats mitigés, Philipp Öttl a atteint pour la première fois le top 10 lors des trois courses du meeting Superbike de Magny-Cours. Aussi solide qu'en France, il pourrait également le faire ce week-end en Aragon. Le pilote Go-Eleven-Ducati a terminé les essais libres du vendredi en 10e et 11e position, et il est onzième sur la liste des temps combinés, à 1,5 seconde.



"Ça ne s'est pas trop mal passé si l'on considère que nous n'étions pas présents lors des tests", a constaté Öttl. "Au début, il nous a fallu un peu de temps pour prendre le rythme. Dixième en FP1 et onzième l'après-midi, ce n'est pas si mal et un peu mieux que la dernière fois à Magny-Cours. Nous sommes sur la bonne voie en ce qui concerne les réglages, mais nous devons encore faire un pas en avant pour samedi. La constance est déjà bonne, nous avons juste besoin d'un peu plus de grip. Dans l'ensemble, c'était une journée positive".

Même si ce n'est pas encore officiel, Öttl va perdre sa place au sein du team Go Eleven au profit de l'ancien pilote MotoGP Andrea Iannone. Dans sa recherche d'emploi, tout bon résultat sera utile.

Le premier obstacle sera la superpole du samedi. Hormis en Australie (5e place sur la grille), Öttl n'a jamais dépassé la onzième position en qualifications cette année.



"Une place sur la grille de départ dans les trois premières lignes serait une bonne chose, tout ce qui va jusqu'à la quatrième ligne est correct. Avec un bon départ, on est alors dans le coup et notre rythme de course est bon", a déclaré le Bavarois, confiant. "Les temps sont à nouveau très proches les uns des autres. Les pilotes devant ont une certaine avance, mais on ne sait pas avec quels pneus ils ont roulé. Nous ne verrons sans doute que samedi quel est le véritable rapport de force".