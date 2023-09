Philipp Öttl (11°/Ducati): Consistenza e ritmo di gara buoni

Dopo una serie di risultati sottotono, Philipp Öttl si è piazzato per la prima volta nella top 10 in tutte e tre le gare del meeting Superbike di Magny-Cours. Questo fine settimana, ad Aragon, le cose potrebbero andare bene come in Francia. Il pilota del Go-Eleven Ducati ha concluso le sessioni di prove del venerdì al 10° e 11° posto e nella classifica dei tempi combinati è undicesimo, con un ritardo di 1,5 secondi.



"Non è andata affatto male, considerando che non eravamo lì per il test", ha dichiarato Öttl. "All'inizio ci abbiamo messo un po' ad ingranare. Il decimo posto nelle FP1 e l'undicesimo nel pomeriggio non sono male e sono un po' meglio dell'ultima volta a Magny-Cours. Siamo sulla strada giusta con la messa a punto, ma dobbiamo ancora fare un passo avanti per sabato. La consistenza è già abbastanza buona, abbiamo solo bisogno di un po' più di grip. Nel complesso è stata una giornata positiva".

Anche se non è ancora ufficiale: Öttl perderà il suo posto nel team Go Eleven a favore dell'ex pilota della MotoGP Andrea Iannone. Nella ricerca del lavoro, ogni buon risultato sarà utile.

Il primo ostacolo è la Superpole di sabato. A parte l'Australia (5° in griglia), quest'anno Öttl non è andato oltre l'undicesima posizione nelle qualifiche.



"Una posizione di partenza nelle prime tre file sarebbe buona, qualsiasi cosa fino alla quarta fila va bene. Con una partenza decente si è poi nella mischia e il nostro ritmo di gara è buono", ha dichiarato fiducioso il bavarese. "I tempi sono di nuovo vicini. I piloti davanti hanno un certo vantaggio, ma non si sa con quali gomme abbiano girato. Come sia realmente il rapporto di forza lo vedremo probabilmente solo sabato".