Philipp Öttl (11º/Ducati): Consistência e ritmo de corrida bons

Décimo primeiro no primeiro dia de treinos para o Campeonato do Mundo de Superbike de 2023 em Aragão, Philipp Öttl teve um desempenho sólido. "O nosso ritmo não é mau", disse o piloto da Ducati com confiança.

Depois de uma série de resultados fracos, Philipp Öttl terminou no top 10 pela primeira vez em todas as três corridas no encontro de Superbike em Magny-Cours. As coisas podem correr tão bem como em França este fim de semana em Aragão. O piloto da Go-Eleven Ducati terminou as sessões de treinos de sexta-feira em 10º e 11º lugar, e na tabela de tempos combinados é o décimo primeiro, a 1,5 segundos.



"Não correu nada mal, tendo em conta que não estávamos lá para o teste", afirmou Öttl. "No início demorámos um pouco a arrancar. O décimo lugar no FP1 e o décimo primeiro à tarde não é mau e é um pouco melhor do que da última vez em Magny-Cours. Estamos no caminho certo com a afinação, mas ainda temos de dar um passo em frente para sábado. A consistência já é bastante boa, só precisamos de um pouco mais de aderência. No geral, foi um dia positivo".

Apesar de ainda não ser oficial: Öttl vai perder o seu lugar na equipa Go Eleven para o antigo piloto de MotoGP Andrea Iannone. Na procura de emprego, todos os bons resultados serão úteis.

O primeiro obstáculo é a Superpole de sábado. Para além da Austrália (5º na grelha), Öttl não foi além da décima primeira posição na qualificação deste ano.



"Uma posição de partida nas três primeiras filas seria bom, qualquer coisa até à quarta fila é ótimo. Com um bom arranque, estamos no meio da multidão e o nosso ritmo de corrida é bom", disse o bávaro com confiança. "Os tempos estão novamente próximos. Os pilotos da frente têm uma certa vantagem, mas não se sabe com que pneus estavam a correr. Provavelmente só veremos como está o equilíbrio de forças no sábado."