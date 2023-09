Gerloff, de nuevo mejor piloto BMW: Elogios para Bonovo

Incluso los forasteros pueden reconocer fácilmente que en el Team Bonovo reina un buen ambiente poco común en la acción del emprendedor propietario Jürgen Röder. Esto se contagia a los pilotos y, en el mejor de los casos, les anima a rendir al máximo.

Cuando Garrett Gerloff cambió de Yamaha a BMW tras la temporada 2021, no era un hombre destrozado, pero el tejano tenía a sus espaldas tiempos difíciles y emocionalmente estresantes.

En el familiar equipo Bonovo, su soltura está volviendo poco a poco, y con ella los éxitos. En Magny-Cours (¡la pole!) Gerloff fue el piloto BMW más rápido, el viernes en Aragón también en sexta posición.

"Corro en el mejor equipo", elogió Garrett al reunirse con SPEEDWEEK.com. "En 2020 llegué al Campeonato del Mundo de Superbike y fui noveno, décimo, undécimo, duodécimo, esos fueron mis resultados. Entonces, de repente, todo encajó. Antes había un progreso constante, pero no se veía en los resultados. Sólo te dabas cuenta de los progresos cuando lo mirabas todo con detalle. Este año es lo mismo. Tengo un equipo increíble, con muy buen ambiente. Mejoramos constantemente y cada vez me siento más fuerte sobre la moto. Al final todo encaja y me siento bien".

El equipo Bonovo llegó al Campeonato del Mundo en 2021, por lo que sólo es su tercera temporada pilotando. "Para mí se sintió increíble cuando me animaron después de un noveno o décimo lugar, es agradable que sus expectativas sean realistas", sostuvo Gerloff. "Sinceramente, se alegraron cuando terminé entre los diez primeros. Así es como se crea un ambiente positivo y se mantiene el ritmo. Entonces todo el mundo intenta conseguir un poco más, piensa en positivo y se mantiene motivado. Es lo mejor que he vivido. Todo depende de la actitud mental. En las carreras siempre hay expectativas. Pero las expectativas también pueden quitarte la alegría. Hay mucha diversión en nuestro equipo, disfruto viniendo a la pista".

"Lo que mejor me sentí este año fue el tercer puesto en la tercera sesión de entrenamientos libres en Imola", dijo sorprendentemente el piloto de 28 años. "Para nosotros fue algo grande, nunca antes habíamos estado entre los cinco primeros. Sólo fue una sesión de entrenamientos, pero también hay que celebrar las pequeñas cosas. Todos nos preguntábamos de dónde había salido de repente este tercer puesto. Las carreras en Imola fueron una mierda, fue un mal fin de semana. Pero este rayo de esperanza nos empujó mucho. Luego fuimos primeros en una de las sesiones en Most, y las carreras volvieron a ser una mierda. Pero lideramos una sesión y estábamos contentos por ello. Después de Most llegó Magny-Cours y fuimos segundos en todas las sesiones y conseguimos la pole. Las pequeñas victorias también sirven".