Gerloff à nouveau meilleur pilote BMW : éloge de Bonovo

Même les personnes extérieures peuvent facilement reconnaître qu'il règne une ambiance rarement aussi bonne au sein de l'équipe Bonovo action du propriétaire dynamique Jürgen Röder. Celle-ci déteint sur les pilotes et, dans l'idéal, leur donne des ailes pour réaliser leurs meilleures performances.

Lorsque Garrett Gerloff est passé de Yamaha à BMW après la saison 2021, il n'était pas un homme brisé, mais le Texan avait vécu des moments difficiles et émotionnellement éprouvants.

Au sein de l'équipe familiale Bonovo, sa décontraction revient petit à petit, et avec elle les succès. Gerloff a été le pilote BMW le plus rapide à Magny-Cours (pole position !), tout comme il a terminé sixième vendredi à Aragon.

"Je roule dans la meilleure équipe", s'est félicité Garrett lors de sa rencontre avec SPEEDWEEK.com. "En 2020, je suis arrivé en championnat du monde Superbike et j'ai été neuvième, dixième, onzième, douzième, c'étaient mes résultats. Puis j'ai eu un déclic. Il y avait eu des progrès constants, mais on ne pouvait pas les voir dans les résultats. On ne remarquait les progrès que lorsqu'on regardait tout en détail. Cette année, c'est pareil. J'ai une équipe incroyable avec une super bonne ambiance. Nous réalisons des améliorations constantes et je me sens de plus en plus fort sur la moto. À un moment donné, tout se met en place et ça fait du bien".

L'équipe Bonovo est arrivée dans le championnat du monde en 2021, elle n'en est donc qu'à sa troisième saison. "Pour moi, ça a été étonnant quand ils m'ont encouragé après une neuvième ou une dixième place, c'est sympa de voir que leurs attentes sont réalistes", a noté Gerloff. "Ils se réjouissaient sincèrement des places dans le top 10. C'est ainsi que tu crées une atmosphère positive et que tu maintiens la balle dans le camp. Ensuite, tout le monde essaie d'aller un peu plus loin, pense positivement et reste motivé. C'est la meilleure chose que j'ai vécue. Tout dépend de l'état d'esprit. Dans le sport de course, il y a toujours des attentes. Mais les attentes peuvent aussi t'enlever le plaisir. Dans notre équipe, il y a beaucoup de plaisir, j'apprécie de venir sur le circuit".

"Ce que j'ai le plus ressenti cette année, c'est la troisième place lors de la troisième séance d'essais libres à Imola", a déclaré le pilote de 28 ans, à la surprise générale. "Pour nous, c'était énorme, nous n'avions jamais été dans le top 5 auparavant. Ce n'était qu'un entraînement, mais il faut aussi célébrer les petites choses. A l'époque, nous nous demandions tous d'où venait cette troisième place d'un coup. Les courses à Imola étaient de la merde, c'était un mauvais week-end. Mais cette lueur d'espoir nous a beaucoup poussés. Ensuite, nous avons été premiers à Most lors d'une des sessions - et les courses étaient à nouveau complètement pourries. Mais nous avons mené une session et nous en sommes réjouis. Après Most, il y a eu Magny-Cours et nous avons été deuxièmes à chaque session et avons décroché la pole. Même sur des petites victoires, tu peux construire".