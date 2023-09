Gerloff di nuovo miglior pilota BMW: elogi per Bonovo

Anche i non addetti ai lavori possono facilmente riconoscere che nel Team Bonovo si respira un'atmosfera raramente positiva, grazie all'intraprendenza del proprietario Jürgen Röder. Questo si ripercuote sui piloti e li sprona idealmente a ottenere prestazioni di alto livello.

Quando Garrett Gerloff è passato dalla Yamaha alla BMW dopo la stagione 2021, non era un uomo distrutto, ma il texano aveva alle spalle momenti difficili ed emotivamente stressanti.

Nel familiare team Bonovo, la sua scioltezza sta tornando a poco a poco, e con essa i successi. A Magny-Cours (pole position!) Gerloff è stato il pilota BMW più veloce, venerdì ad Aragon anche il sesto posto.

"Corro nella squadra migliore", ha dichiarato Garrett incontrando SPEEDWEEK.com. "Nel 2020 sono arrivato nel Campionato Mondiale Superbike e sono stato nono, decimo, undicesimo, dodicesimo, questi erano i miei risultati. Poi all'improvviso è scattata la molla. Prima di allora i progressi erano costanti, ma non si vedevano nei risultati. I progressi si notavano solo quando si esaminava tutto nel dettaglio. Quest'anno è lo stesso. Ho una squadra incredibile, con un'atmosfera super-ottima. Stiamo migliorando costantemente e mi sento sempre più forte sulla moto. Alla fine tutto si unisce e ci si sente bene".

La squadra Bonovo è arrivata al Campionato del Mondo nel 2021, quindi è solo la terza stagione in sella. "Per me è stato fantastico quando mi hanno applaudito dopo un nono o un decimo posto, è bello che le loro aspettative siano realistiche", ha detto Gerloff. "Erano onestamente felici dei piazzamenti tra i primi dieci. È così che si crea un'atmosfera positiva e si fa girare la palla. Poi tutti cercano di ottenere un po' di più, pensano in modo positivo e rimangono motivati. È la cosa migliore che abbia mai sperimentato. Tutto dipende dall'atteggiamento mentale. Nelle corse ci sono sempre delle aspettative. Ma le aspettative possono anche toglierti la gioia. Nel nostro team c'è molto divertimento, mi piace venire in pista".

"La cosa più bella di quest'anno è stato il terzo posto nella terza sessione di prove libere a Imola", ha detto a sorpresa il 28enne. "Per noi è stata una cosa importante, non eravamo mai entrati nella top-5 prima d'ora. Era solo una sessione di prove, ma bisogna festeggiare anche le piccole cose. In quel momento ci siamo tutti chiesti come mai questo terzo posto fosse arrivato all'improvviso. Le gare di Imola sono state uno schifo, un brutto weekend. Ma questo barlume di speranza ci ha spinto molto. Poi siamo stati primi in una delle sessioni a Most - e le gare sono state di nuovo uno schifo. Ma abbiamo guidato una sessione e ne siamo stati felici. Dopo Most è arrivata Magny-Cours, dove siamo stati secondi in ogni sessione e abbiamo conquistato la pole. Si può costruire anche su piccole vittorie".