Gerloff volta a ser o melhor piloto da BMW: elogios a Bonovo

Garrett Gerloff, da equipa alemã Bonovo BMW, conseguiu dar continuidade às suas fortes prestações no Campeonato do Mundo de Superbikes em França com um 6º lugar na sexta-feira em Aragão. Ele revelou o segredo do seu sucesso ao SPEEDWEEK.com.

Mesmo quem está de fora pode facilmente reconhecer que existe um bom ambiente raro na ação da Team Bonovo, graças ao empreendedor proprietário Jürgen Röder. Isso se espalha sobre os pilotos e, idealmente, os estimula a ter um desempenho superior.

Quando Garrett Gerloff mudou da Yamaha para a BMW após a temporada de 2021, ele não era um homem quebrado, mas o texano tinha tempos difíceis e emocionalmente estressantes atrás dele.

Na familiar equipa Bonovo, a sua soltura está a regressar pouco a pouco, e com ela os sucessos. Em Magny-Cours (pole position!) Gerloff foi o piloto mais rápido da BMW, na sexta-feira em Aragão também em sexto lugar.

"Faço parte da melhor equipa", elogiou Garrett no encontro com o SPEEDWEEK.com. "Em 2020, entrei no Campeonato do Mundo de Superbike e fui nono, décimo, décimo primeiro, décimo segundo, esses foram os meus resultados. Então, de repente, fez um clique. Houve um progresso constante antes disso, mas não se conseguia ver nos resultados. Só se notava o progresso quando se olhava para tudo em pormenor. Este ano é a mesma coisa. Tenho uma equipa incrível com um ambiente muito bom. Estamos constantemente a fazer melhorias e sinto-me cada vez mais forte na moto. Por fim, tudo se conjuga e sabe bem".

A equipa Bonovo entrou no Campeonato do Mundo em 2021, pelo que esta é apenas a sua terceira época a correr. "Para mim, foi incrível quando eles me aplaudiram depois de um nono ou décimo lugar, é bom que suas expectativas sejam realistas", disse Gerloff. "Eles ficaram honestamente felizes com os 10 primeiros lugares. É assim que se cria uma atmosfera positiva e se mantém a bola a rolar. Assim, todos tentam alcançar um pouco mais, pensam positivamente e mantêm-se motivados. É a melhor coisa que já experimentei. Tudo depende da atitude mental. Nas corridas, há sempre expectativas. Mas as expectativas também podem tirar-nos a alegria. Há muita diversão na nossa equipa, gosto de vir para a pista."

"A melhor sensação deste ano foi o terceiro lugar na terceira sessão de treinos livres em Imola", disse surpreendentemente o piloto de 28 anos. "Para nós foi muito importante, nunca tínhamos ficado no top-5. Foi apenas uma sessão de treinos, mas também temos de celebrar as pequenas coisas. Na altura, todos nos perguntámos de onde tinha vindo, de repente, este terceiro lugar. As corridas em Imola foram uma porcaria, foi um mau fim de semana. Mas esta réstia de esperança deu-nos um grande impulso. Depois fomos os primeiros numa das sessões em Most - e as corridas foram outra vez uma porcaria. Mas liderámos uma sessão e ficámos contentes com isso. Depois de Most veio Magny-Cours e ficámos em segundo em todas as sessões e fizemos a pole. Também se pode construir sobre pequenas vitórias."