Dominique Aegerter (9º/Yamaha): "Distancia demasiado grande".

Yamaha no lo ha tenido fácil en Aragón, así que el noveno puesto de Dominique Aegerter en el primer día de entrenamientos tiene que valorarse más. El debutante en Superbike tiene muchas cosas planeadas para la décima cita de la temporada.

No sólo el equipo oficial Yamaha renunció al test de Aragón a finales de agosto, sino que el equipo junior GRT, con los debutantes Dominique Aegerter y Remy Gardner, también estuvo ausente. En el primer día de entrenamientos del fin de semana de la carrera, quedó claro que se trataba de un error: Incluso la figura Toprak Razgatlioglu tropezó y sólo fue 7º en la hoja de tiempos combinada.

El segundo mejor piloto de Yamaha el viernes es Aegerter en novena posición. El suizo tampoco había estado probando con la R1 en MotorLand durante el invierno y tuvo que buscar antes nuevas referencias.



"Diría que hemos empezado fuerte el fin de semana con un undécimo y un octavo puesto, aunque la distancia con los de arriba sigue siendo demasiado grande. Pero en comparación con las otras Yamahas, lo estamos haciendo bien", dijo también el piloto de 30 años. "También puedo imaginar que los demás tienen un poco de ventaja después de haber hecho un test aquí hace unas semanas. Trabajaremos duro en el equipo y con la gente de Yamaha para encontrar una buena puesta a punto y también para afinar la electrónica de forma óptima."

Aunque Aragón no es uno de los mejores circuitos para Aegerter, el bicampeón del mundo de Supersport tiene la vista puesta en el resto del fin de semana. Quiere sentar las bases para un exitoso fin de semana en la Superpole.



"Aragón es muy diferente a la mayoría de los circuitos y, como ya he mencionado varias veces, no es uno de mis favoritos", subrayó Aegerter. "El sábado las condiciones deberían ser similares a las de hoy, esperemos que con un poco menos de viento. Si utilizamos más agarre y mejoramos un poco las curvas, seremos más fuertes en esta pista. En la carrera definitivamente quiero estar en el top-10 y quizás incluso un poco más adelante en la clasificación."