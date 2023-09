Dominique Aegerter (9e/Yamaha) : "L'écart est trop important".

Le team d'usine Yamaha n'est pas le seul à avoir fait l'impasse sur le test d'Aragón fin août. Le team junior GRT, avec les rookies Dominique Aegerter et Remy Gardner, était également absent. Lors de la première journée d'entraînement du week-end de course, il est apparu clairement que c'était une erreur : même la figure de proue Toprak Razgatlioglu a trébuché et n'a pris que la 7e place sur la liste des temps combinés.

Le deuxième meilleur pilote Yamaha du vendredi est Aegerter, en neuvième position. Le Suisse n'a pas non plus testé la R1 au MotorLand cet hiver et a dû commencer par chercher de nouvelles références.



"Je dirais que nous avons commencé le week-end en force avec une onzième et une huitième place, même si l'écart avec les leaders est encore trop important. Mais par rapport aux autres Yamaha, nous sommes bien placés", a également déclaré le pilote de 30 ans. "Je peux aussi imaginer que d'autres ont un petit avantage après avoir fait un test ici il y a quelques semaines. Nous allons travailler dur au sein de l'équipe et avec les gens de Yamaha pour trouver un bon set-up et aussi pour régler l'électronique de manière optimale".

Bien qu'Aragón ne compte pas parmi les meilleurs circuits d'Aegerter, le double champion du monde Supersport s'est fixé des objectifs pour le reste du week-end. Il veut poser la première pierre d'un week-end réussi lors de la Superpole.



"Aragón est très différent de la plupart des autres circuits et, comme je l'ai déjà mentionné à plusieurs reprises, il ne fait pas partie de mes favoris", a souligné Aegerter. "Samedi, les conditions devraient être similaires à celles d'aujourd'hui, avec, je l'espère, un peu moins de vent. Si nous utilisons plus de grip et améliorons un peu le turning, nous serons plus forts sur ce circuit. En course, je veux à tout prix entrer dans le top 10 et peut-être même aller un peu plus loin en qualifications".