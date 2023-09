Dominique Aegerter (9°/Yamaha): "Distanza troppo grande".

La Yamaha non ha avuto vita facile ad Aragón, quindi il nono posto di Dominique Aegerter nel primo giorno di prove deve essere valutato meglio. Il debuttante della Superbike ha in programma molto per il decimo appuntamento della stagione.

Non solo il team ufficiale Yamaha ha rinunciato al test di Aragón di fine agosto, ma anche il team junior GRT con i debuttanti Dominique Aegerter e Remy Gardner era assente. Nel primo giorno di prove del weekend di gara, è apparso chiaro che si trattava di un errore: anche la stella Toprak Razgatlioglu ha fatto fatica ed è stato solo 7° nella classifica combinata dei tempi.

Il secondo miglior pilota Yamaha del venerdì è Aegerter, in nona posizione. Lo svizzero non ha effettuato test con la R1 nel MotorLand nemmeno durante l'inverno e ha dovuto prima cercare nuovi riferimenti.



"Direi che abbiamo iniziato bene il weekend con un undicesimo e un ottavo posto, anche se il distacco dai primi è ancora troppo grande. Ma rispetto alle altre Yamaha, stiamo andando bene", ha detto il trentenne. "Posso anche immaginare che gli altri abbiano un piccolo vantaggio dopo aver fatto un test qui qualche settimana fa. Lavoreremo sodo in squadra e con i tecnici Yamaha per trovare una buona messa a punto e anche per mettere a punto l'elettronica in modo ottimale".

Anche se Aragón non è uno dei circuiti migliori per Aegerter, il due volte campione del mondo Supersport ha gli occhi puntati sul resto del weekend. Vuole gettare le basi per un weekend di successo in Superpole.



"Aragón è molto diversa dalla maggior parte delle altre piste e, come ho detto più volte, non è una delle mie preferite", ha sottolineato Aegerter. "Sabato le condizioni dovrebbero essere simili a quelle di oggi, speriamo con un po' meno vento. Se usiamo più grip e miglioriamo un po' le curve, saremo più forti su questa pista. In gara voglio sicuramente essere nella top-10 e forse anche un po' più avanti in qualifica".