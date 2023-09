Dominique Aegerter (9º/Yamaha): "Distância demasiado grande".

Não só a equipa de fábrica da Yamaha renunciou ao teste em Aragão no final de agosto, como também a equipa júnior GRT, com os estreantes Dominique Aegerter e Remy Gardner, esteve ausente. No primeiro dia de treinos do fim de semana da corrida, tornou-se claro que se tratava de um erro: até a figura de proa Toprak Razgatlioglu tropeçou e ficou apenas em 7º na tabela de tempos combinados.

O segundo melhor piloto da Yamaha na sexta-feira foi Aegerter, na nona posição. O suíço também não testou com a R1 na MotorLand durante o inverno e teve de procurar novas referências primeiro.



"Diria que começámos bem o fim de semana com um décimo primeiro e um oitavo lugares, mesmo que a diferença para o topo ainda seja muito grande. Mas em comparação com as outras Yamahas, estamos a ir bem", disse também o piloto de 30 anos. "Também posso imaginar que os outros têm uma pequena vantagem depois de terem feito um teste aqui há algumas semanas. Vamos trabalhar arduamente na equipa e com o pessoal da Yamaha para encontrar uma boa configuração e também para afinar a eletrónica da melhor forma."

Apesar de Aragón não ser um dos melhores circuitos para Aegerter, o duas vezes Campeão do Mundo de Supersport tem os olhos postos no resto do fim de semana. Ele quer lançar as bases para um fim de semana de sucesso na Superpole.



"Aragón é muito diferente da maioria das outras pistas e, como já referi várias vezes, não é uma das minhas favoritas", sublinhou Aegerter. "No sábado, as condições deverão ser semelhantes às de hoje, esperemos que com um pouco menos de vento. Se usarmos mais aderência e melhorarmos um pouco as curvas, seremos mais fortes nesta pista. Na corrida quero definitivamente estar entre os 10 primeiros e talvez até um pouco mais à frente na qualificação."