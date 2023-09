Aragón, FP3: Danilo Petrucci al frente - enormes diferencias

El Campeón del Mundo de Superbike Álvaro Bautista había marcado el mejor tiempo el viernes con 1:49.649 min, poniendo así el listón muy alto.

Para orientarse: La vuelta más rápida de carrera la marcó Toprak Razgatlioglu (Yamaha) en 2022 en la carrera de la Superpole en 1:49.375 min, el piloto turco estableció el récord de la pole ese mismo año con 1:48.267 min.



Cuando ha comenzado la tercera sesión de entrenamientos libres, a las 9 de la mañana del sábado, todavía hacía fresco con 16 grados centígrados de temperatura en el aire y el asfalto, por la tarde el termómetro volverá a subir hasta los 25 grados.



El primer mejor tiempo notable lo marcó Bautista con su Ducati V4R en la cuarta vuelta con 1:50.065 min, en el ecuador de la sesión de 30 minutos Garrett Gerloff del equipo alemán Bonovo action BMW lideraba con 1:50.016 min.



Bautista ha rebajado el mejor tiempo a 1'48.886" a falta de 11 minutos, lo que sugiere el uso del neumático trasero superblando SCQ. Su compañero en Ducati, Danilo Petrucci, hizo lo propio con 1'48.808".



Estas dos marcas no volvieron a ser rebajadas. Como siempre en las sesiones de entrenamientos libres, los tiempos deben tomarse con cautela porque los pilotos y los equipos tienen estrategias diferentes y no montan neumáticos idénticos al mismo tiempo. Mientras unos buscan tiempos, otros trabajan en la puesta a punto para la carrera. Esta es la razón de las enormes diferencias de tiempo en esta FP3.



Remy Gardner (GRT Yamaha), tercero, ya pierde más de medio segundo, los pilotos del 5º en adelante están a más de un segundo.



Jonathan Rea (Kawasaki) y Toprak Razgatlioglu (Yamaha) no han impresionado, sexto y undécimo respectivamente. El único alemán, Philipp Öttl (Go Eleven Ducati), 15º.



El suizo Dominique Aegerter (GRT Yamaha) tuvo un resbalón en su tercera vuelta lanzada, que acabó con los entrenamientos para él: 20º.