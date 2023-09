Aragon, FP3 : Danilo Petrucci devant - des écarts énormes

Le champion du monde Superbike Alvaro Bautista avait réalisé le meilleur temps vendredi en 1:49,649 min, plaçant ainsi la barre très haut.

A titre indicatif, le meilleur tour en course a été réalisé par Toprak Razgatlioglu (Yamaha) en 2022 lors de la course Superpole en 1:49,375 min, le Turc ayant établi la même année le record de la pole en 1:48,267 min.



Lorsque la troisième séance d'essais libres a débuté samedi matin à 9 heures, la température de l'air et de l'asphalte était encore fraîche avec 16 degrés Celsius, mais l'après-midi, le thermomètre grimpera à nouveau à 25 degrés.



Bautista a signé le premier meilleur temps significatif sur sa Ducati V4R au quatrième tour avec 1:50,065 min. A la mi-séance, Garrett Gerloff de l'équipe allemande Bonovo action BMW menait la séance de 30 minutes avec 1:50,016 min.



Bautista a porté son meilleur temps à 1:48,886 min à 11 minutes de la fin, ce qui suggère l'utilisation du pneu arrière super tendre SCQ. Son collègue Ducati Danilo Petrucci a suivi en réalisant 1:48,808 min.



Ces deux marques n'ont plus été dépassées. Comme toujours lors des essais libres, les temps sont à prendre avec précaution, car les pilotes et les équipes ont des stratégies différentes et ne roulent pas avec des pneus identiques au même moment. Pendant que certains partent à la chasse au chrono, d'autres travaillent sur les réglages de course. C'est ce qui explique les énormes écarts de temps de cette FP3.



Remy Gardner (GRT Yamaha), troisième, perd déjà plus d'une demi-seconde, les pilotes à partir de la cinquième place sont à plus d'une seconde.



Jonathan Rea (Kawasaki) et Toprak Razgatlioglu (Yamaha) ont agi de manière discrète, se classant respectivement sixième et onzième. Le seul Allemand, Philipp Öttl (Go Eleven Ducati), 15e.



Le Suisse Dominique Aegerter (GRT Yamaha) a fait un faux pas lors de son troisième tour volant, ce qui a mis fin à la séance d'entraînement pour lui - 20e.