Aragon, FP3: Danilo Petrucci davanti a tutti - distacchi enormi

Il campione del mondo Superbike Alvaro Bautista ha fatto segnare il miglior tempo venerdì con 1:49.649 min, fissando così l'asticella molto in alto.

Per orientarsi: il giro più veloce in gara è stato realizzato da Toprak Razgatlioglu (Yamaha) nel 2022 nella gara di Superpole in 1:49.375 min, il pilota turco ha stabilito il record della pole nello stesso anno con 1:48.267 min.



Quando la terza sessione di prove libere è iniziata alle 9 di sabato mattina, faceva ancora fresco con 16 gradi di temperatura dell'aria e dell'asfalto, nel pomeriggio il termometro salirà ancora a 25 gradi.



Il primo tempo degno di nota è stato fatto segnare da Bautista sulla sua Ducati V4R al quarto giro con 1:50.065 min, mentre a metà dei 30 minuti di sessione Garrett Gerloff del Team tedesco Bonovo action BMW era in testa con 1:50.016 min.



Bautista ha portato il miglior tempo a 1'48.886" a 11 minuti dalla fine, suggerendo l'uso del pneumatico posteriore supermorbido SCQ. Il collega della Ducati Danilo Petrucci ha seguito l'esempio, segnando 1'48.808".



Questi due tempi non sono stati più abbassati. Come sempre nelle sessioni di prove libere, i tempi vanno presi con le molle perché i piloti e le squadre hanno strategie diverse e non montano le stesse gomme nello stesso momento. Mentre alcuni sono a caccia di tempi, altri stanno lavorando sull'assetto da gara. Questo è il motivo degli enormi divari di tempo in questa FP3.



Remy Gardner (GRT Yamaha) in terza posizione ha già perso più di mezzo secondo, mentre i piloti dalla quinta posizione in poi sono più indietro di un secondo.



Jonathan Rea (Kawasaki) e Toprak Razgatlioglu (Yamaha) non hanno brillato, rispettivamente sesto e undicesimo. L'unico tedesco Philipp Öttl (Go Eleven Ducati) è 15°.



Lo svizzero Dominique Aegerter (GRT Yamaha) è stato vittima di una scivolata nel corso del suo terzo giro lanciato, che ha posto fine alle prove - 20° posto.