Aragão, FP3: Danilo Petrucci na frente - grandes diferenças

O Campeão do Mundo de Superbike, Alvaro Bautista, estabeleceu o tempo mais rápido na sexta-feira com 1:49.649 min, colocando assim a fasquia muito alta.

Para orientação: A volta mais rápida da corrida foi estabelecida por Toprak Razgatlioglu (Yamaha) em 2022 na corrida Superpole em 1:49,375 min, o piloto turco estabeleceu o recorde da pole no mesmo ano com 1:48,267 min.



Quando a terceira sessão de treinos livres começou, às 9 horas da manhã de sábado, ainda estava fresco, com 16 graus Celsius de temperatura do ar e do asfalto, à tarde o termómetro vai subir novamente para 25 graus.



O primeiro tempo notável foi estabelecido por Bautista na sua Ducati V4R na quarta volta com 1:50.065 min, a meio da sessão de 30 minutos Garrett Gerloff da equipa alemã Bonovo action BMW liderava com 1:50.016 min.



Bautista aumentou o seu melhor tempo para 1m48,886s a 11 minutos do fim, sugerindo a utilização do pneu traseiro super macio SCQ. O companheiro de equipa da Ducati, Danilo Petrucci, seguiu o exemplo, registando 1'48.808".



Estas duas marcas não voltaram a ser superadas. Como sempre acontece nas sessões de treinos livres, os tempos devem ser considerados com cautela porque os pilotos e as equipas têm estratégias diferentes e não estão a utilizar pneus idênticos ao mesmo tempo. Enquanto alguns estão a perseguir tempos, outros estão a trabalhar na configuração da corrida. Esta é a razão para as enormes diferenças de tempo neste FP3.



Remy Gardner (GRT Yamaha) em terceiro já perdeu mais de meio segundo, os pilotos a partir de 5º estão mais de um segundo atrás.



Jonathan Rea (Kawasaki) e Toprak Razgatlioglu (Yamaha) não impressionaram, ficando em sexto e décimo primeiro, respetivamente. O único alemão Philipp Öttl (Go Eleven Ducati) foi 15º.



O suíço Dominique Aegerter (GRT Yamaha) teve um deslize na sua terceira volta de teste, o que encerrou o treino para ele - 20º lugar.