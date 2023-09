Aragón, Superpole: Rea eccezionale, Öttl ottavo

La Superpole nel Campionato Mondiale Superbike è una tradizionale sessione di qualifiche in cui tutti i piloti hanno 15 minuti per stabilire il miglior tempo possibile. Dal 2022 è disponibile il pneumatico SCQ di Pirelli, che può durare fino a dieci giri. In teoria, i piloti potrebbero percorrere l'intera sessione con questo pneumatico.

Nelle FP3, Danilo Petrucci (Ducati) ha fatto segnare il tempo più veloce del weekend finora con una gomma da qualifica in 1:48.808 min. In confronto, il record sul giro è stato stabilito da Toprak Razgatlioglu (Yamaha) nel 2022 nella gara di Superpole in 1:49.375 min. Il turco detiene anche il record della pole in 1:48.267 min.

Il tempo alla partenza della Superpole, alle 11:10, era ideale con 22 gradi e sole. Petrucci, tra tutti, è caduto durante il suo primo giro di lancio. La Barni-Ducati è stata gravemente danneggiata e la sessione è finita per l'italiano.

La maggior parte dei piloti ha fatto solo un giro e poi è tornata ai box. Jonathan Rea (Kawasaki) ha guidato la classifica dei tempi in 1'48.343", seguito da Toprak Razgatlioglu (Yamaha), Álvaro Bautista (Ducati) e Iker Lecuona (Honda). Philipp Öttl (Ducati) si è classificato 11°, Aegerter 16°.

Rea ha fatto il secondo tentativo come primo dei piloti di punta. Il nordirlandese ha spremuto un impressionante tempo di 1:47.973 dalla sua ZX-10RR e ha preceduto Razgatlioglu di 0,550 secondi a tre minuti dalla fine.

Nessuno si è avvicinato al tempo del sei volte campione del mondo. Bautista si è assicurato il secondo posto in griglia in 1:48.324 min, mentre Razgatlioglu ha completato la prima fila.

Lecuona ha confermato le buone prestazioni della CBR1000RR ad Aragón con il sesto posto in griglia. Il compagno di squadra Xavi Vierge è stato meno fortunato ed è uscito con un difetto nella fase finale.

Philipp Öttl ha disputato un'ottima Superpole. Il bavarese del Ducati Team Go Eleven ha piazzato la sua V4R in ottava posizione e ha quindi buone possibilità di finire a una cifra.

BMW ha deluso in Superpole. Anche il pilota Bonovo action Garrett Gerloff non è andato oltre il 10° posto in griglia. Anche per Dominique Aegerter (Yamaha) la qualifica al 16° posto è stata una delusione.