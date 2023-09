Aragão, Superpole: Rea destaca-se, Öttl é oitavo

Em tempo recorde, a estrela da Kawasaki, Jonathan Rea, garantiu a pole position na reunião do Campeonato do Mundo de Superbikes de 2023 em Aragão. Philipp Öttl (Ducati) colocou-se numa boa posição de partida com o 8º lugar na grelha.

por Kay Hettich - Automatic translation from German

A Superpole no Campeonato do Mundo de Superbike é uma sessão de qualificação tradicional em que todos os pilotos têm 15 minutos para estabelecer o melhor tempo possível. Desde 2022, existe o pneu SCQ da Pirelli, que pode durar até dez voltas. Teoricamente, os pilotos podem efetuar toda a sessão com este pneu.

No FP3, Danilo Petrucci (Ducati) estabeleceu o tempo mais rápido do fim de semana até agora com um pneu de qualificação em 1:48.808 min. Em comparação, o recorde de volta foi estabelecido por Toprak Razgatlioglu (Yamaha) em 2022 na corrida da Superpole em 1:49,375 min. O turco também detém o recorde da pole de 1:48,267 min.

O tempo no início da Superpole, às 11h10, estava ideal, com 22 graus e sol. Petrucci, entre todos, caiu na sua primeira volta. A Barni-Ducati ficou muito danificada e a sessão terminou para o italiano.

A maioria dos pilotos fez apenas uma volta e depois regressou às boxes. Jonathan Rea (Kawasaki) liderou a tabela de tempos em 1'48.343", seguido de Toprak Razgatlioglu (Yamaha), Álvaro Bautista (Ducati) e Iker Lecuona (Honda). Philipp Öttl (Ducati) terminou em 11º e Aegerter em 16º.

Rea fez a segunda tentativa como o primeiro dos pilotos de topo. O Irlandês do Norte conseguiu uma volta impressionante de 1:47.973 minutos com a sua ZX-10RR e liderou Razgatlioglu por 0,550 segundos a três minutos do fim.

Ninguém se aproximou do tempo do seis vezes Campeão do Mundo. Bautista assegurou o segundo lugar da grelha em 1:48.324 min, com Razgatlioglu a completar a primeira linha.

Lecuona confirmou o bom desempenho da CBR1000RR-R em Aragão, ao terminar no sexto lugar da grelha. O companheiro de equipa Xavi Vierge teve menos sorte e saiu com um defeito na fase final.

Philipp Öttl fez uma forte Superpole. O bávaro da Ducati Team Go Eleven colocou a sua V4R na oitava posição e tem assim boas hipóteses de terminar com um único dígito.

A BMW desiludiu na Superpole. Mesmo o piloto da Bonovo Action, Garrett Gerloff, não foi além do 10º lugar na grelha. Também para Dominique Aegerter (Yamaha), a qualificação em 16º lugar foi uma desilusão.