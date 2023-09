Danilo Petrucci : sa carrière en SBK ne tenait qu'à un fil

L'entrée dans le championnat du monde Superbike n'a pas été une sinécure pour Danilo Petrucci, pilote de MotoGP de longue date. Lors des quatre premiers événements de la saison, il n'a réussi à se classer que deux fois dans le top 6 en douze courses. Puis est venu le test du Mugello, à la suite duquel les choses se sont nettement améliorées.

Lors de la cinquième épreuve à Misano, "Petrux" a eu pour la première fois la vitesse nécessaire pour monter sur le podium, mais a été malchanceux en cas de chute. Lors de l'événement suivant, à Donington Park, il est monté pour la première fois sur le podium en troisième position lors de la deuxième course principale, puis il a enchaîné deux autres podiums à Most. Avant les courses de ce week-end en Aragon, l'Italien occupe la sixième place du classement général et il manque 39 points à Axel Bassani (Motocorsa Ducati), le meilleur pilote indépendant, juste devant lui.

Le 15 septembre, Danilo Petrucci et l'équipe Barni Spark Ducati ont annoncé la poursuite de leur collaboration en Championnat du monde Superbike 2024: "Je suis heureux de rester dans ce paddock, il y a des gens bien ici", a raconté le pilote de 32 ans lors d'une rencontre avec SPEEDWEEK.com à Aragon. "L'ambiance est un peu plus détendue, j'aime beaucoup ça. Le contact étroit avec les gens aussi. Mais en début de saison, j'ai été confronté à quelques difficultés pour m'adapter à cette moto, notamment à cause des pneus. Je n'étais pas sûr de vouloir continuer sur cette voie".

"Je me suis vraiment demandé si je n'avais pas perdu le feeling après la fin de ma carrière en MotoGP et mon année en MotoAmerica", a décrit Danilo. "Mais depuis Misano, j'ai un bon feeling, nous avons trouvé des solutions et d'autres moyens. Ducati nous a aidés et a envoyé des gens de l'usine pour le test du Mugello. Maintenant, nous pouvons nous battre pour de bonnes positions. L'objectif est de devenir le meilleur pilote indépendant. Au début de l'année, nous ne pouvions pas nous fixer cet objectif, mais maintenant tout est ouvert. Il y a encore neuf courses à venir".

Lors des qualifications à Aragon, Petrucci a reçu un sérieux coup de frein : parce qu'il a chuté dès le début de la séance, il se retrouve en dernière position sur la grille de départ de la première course principale du samedi après-midi ainsi que de la course de superpole du dimanche matin !