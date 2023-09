Danilo Petrucci: la carriera in SBK è appesa a un filo

Il 15 settembre, Danilo Petrucci del team Barni Spark Ducati è stato ufficialmente confermato come pilota per il Campionato Mondiale Superbike 2024. Ad Aragon, il 32enne ha rivelato di averci pensato per mesi.

L'ingresso nel Campionato Mondiale Superbike non era scontato per il pilota di lunga data della MotoGP Danilo Petrucci. Nei primi quattro eventi di questa stagione, è riuscito a piazzarsi tra i primi sei solo due volte in dodici gare. Poi è arrivato il test del Mugello, dopo il quale le cose sono nettamente migliorate.

Al quinto evento di Misano, "Petrux" ha avuto la velocità per salire sul podio per la prima volta, ma è stato sfortunato con una caduta. Nell'evento successivo a Donington Park, è salito per la prima volta sul podio con il terzo posto nella seconda gara principale, seguito da altri due podi in Most. Prima delle gare di Aragon di questo fine settimana, l'italiano si trova al sesto posto in classifica generale, a 39 punti da Axel Bassani (Motocorsa Ducati), il miglior pilota indipendente, direttamente davanti a lui.

Il 15 settembre, Danilo Petrucci e il team Barni Spark Ducati hanno annunciato la prosecuzione della loro collaborazione nel Campionato Mondiale Superbike 2024. "Sono felice di rimanere in questo paddock, qui ci sono brave persone", ha detto il 32enne a SPEEDWEEK.com durante l'incontro ad Aragon. "È un po' più rilassato, mi piace molto. Anche lo stretto contatto con la gente. Ma all'inizio della stagione ho avuto qualche difficoltà ad adattarmi a questa moto, soprattutto a causa delle gomme. Non ero sicuro di voler continuare su questa strada".

"Ho pensato davvero se avessi perso il feeling dopo la mia fine in MotoGP e il mio anno in MotoAmerica", ha descritto Danilo. "Ma da Misano ho un buon feeling, abbiamo trovato soluzioni e altri modi. La Ducati ci ha aiutato e ha mandato alcune persone dalla fabbrica al test del Mugello. Ora possiamo lottare per ottenere buone posizioni. L'obiettivo è diventare il miglior pilota indipendente. All'inizio dell'anno non potevamo porci questo obiettivo, ma ora è tutto aperto. Ci sono ancora nove gare da disputare".

Nelle qualifiche di Aragon Petrucci ha subito un duro colpo: a causa di una caduta all'inizio della sessione, si trova in ultima posizione sulla griglia di partenza della prima gara principale di sabato pomeriggio e della Superpole di domenica mattina!