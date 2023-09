Danilo Petrucci: carreira no SBK por um fio

Em 15 de setembro, Danilo Petrucci, da equipa Barni Spark Ducati, foi oficialmente confirmado como piloto do Campeonato do Mundo de Superbikes de 2024. Em Aragão, o piloto de 32 anos revelou que estava a pensar nisso há meses.

A entrada no Campeonato do Mundo de Superbike não foi uma conclusão precipitada para o piloto de longa data do MotoGP, Danilo Petrucci. Nos primeiros quatro eventos desta temporada, ele só conseguiu terminar entre os seis primeiros duas vezes em doze corridas. Depois veio o teste em Mugello, após o qual as coisas claramente melhoraram.

No quinto evento em Misano, "Petrux" teve a velocidade necessária para subir ao pódio pela primeira vez, mas teve azar com um acidente. No evento seguinte, em Donington Park, subiu ao pódio pela primeira vez, em terceiro lugar na segunda corrida principal, seguido de mais dois pódios em Most. Antes das corridas deste fim de semana em Aragão, o italiano está em sexto lugar na geral, 39 pontos atrás de Axel Bassani (Motocorsa Ducati), o melhor piloto independente, diretamente à sua frente.

A 15 de setembro, Danilo Petrucci e a equipa Barni Spark Ducati anunciaram a continuação da sua colaboração no Campeonato do Mundo de Superbikes de 2024. "Estou contente por ficar neste paddock, há boas pessoas aqui", disse o piloto de 32 anos ao SPEEDWEEK.com na reunião em Aragão. "É um pouco mais descontraído, gosto muito disso. Também o contacto próximo com as pessoas. Mas no início da época tive algumas dificuldades em adaptar-me a esta moto - especialmente por causa dos pneus. Não tinha a certeza se queria continuar por esse caminho."

"Pensei muito se tinha perdido o sentimento depois do meu fim no MotoGP e do meu ano no MotoAmerica", descreveu Danilo. "Mas desde Misano tenho uma boa sensação, encontrámos soluções e outras formas. A Ducati ajudou-nos e enviou algumas pessoas da fábrica para o teste de Mugello. Agora podemos lutar por boas posições. O objetivo é tornarmo-nos o melhor piloto independente. No início do ano não podíamos definir este objetivo, mas agora está tudo em aberto. Ainda faltam nove corridas".

Na qualificação em Aragão, Petrucci teve um duro golpe: por ter caído logo no início da sessão, está na última posição da grelha na primeira corrida principal, no sábado à tarde, bem como na corrida da Superpole, no domingo de manhã!