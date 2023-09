Aragon, course 1 : Nouvelle chute de Bautista - Öttl sixième

En un temps record, Jonathan Rea s'était assuré la pole position pour la première manche du championnat du monde Superbike 2023 à Aragón. Le pilote Kawasaki a jusqu'à présent remporté neuf victoires au MotorLand et semble en mesure de le faire ce week-end, d'autant plus que la température de la piste n'est pas trop élevée (35 degrés). Cependant, le Nord-Irlandais a le leader du championnat du monde Álvaro Bautista (Ducati) et Toprak Razgatlioglu (Yamaha) à ses côtés sur la première ligne.



Le surprenant pilote Honda Iker Lecuona était en embuscade à la sixième place sur la grille de départ, tandis que Philipp Öttl du team Ducati Go Eleven a placé sa V4R en huitième position. La meilleure BMW de Garrett Gerloff suit en 10e position sur la grille de départ, tandis que Dominique Aegerter (Yamaha) se classe 16e.

Les trois meilleurs pilotes Superbike actuels de la première ligne se sont rapidement détachés du reste du peloton. Le départ a été remporté par Bautista, qui a d'abord mené la course sans commettre d'erreur. Rea et Razgatlioglu ne se sont pas laissés distancer, mais après une erreur de l'Irlandais du Nord au tour 4, l'avance du pilote Ducati a augmenté de 0,6 seconde et n'a cessé de croître.



Mais au tour 6, Bautista a glissé dans le virage 9. L'Espagnol s'est retrouvé en queue de peloton. Lors de sa course de rattrapage, le leader du championnat du monde a chuté à nouveau et définitivement dans le dernier tour.

Dès lors, c'est Rea qui a mené la danse, avec Razgatlioglu toujours dans sa roue. Michael Rinaldi suivait avec une seconde d'écart sur la deuxième Ducati d'usine. Dans le dernier tiers de la course, Rea et Razgatlioglu ont eu plus de problèmes avec les pneus que l'Italien. Au 13e tour, le pilote Ducati s'est d'abord emparé du Turc, puis trois tours plus tard du champion du monde des records, pour s'imposer haut la main. Rea a encore perdu la deuxième place du podium au profit de Razgatlioglu.



Danilo Petrucci (Ducati), qui avait commencé la course en dernière position après une chute lors de la superpole, a réalisé une course solide et s'est classé cinquième.

Philipp Öttl a été très applaudi par son équipe Ducati. Le Bavarois a pris un excellent départ et s'est maintenu dans le top 6 grâce à des temps au tour rapides. Le pilote de 27 ans a pris la cinquième place lorsque Bautista a chuté. Au 13e tour, il a dû laisser passer Danilo Petrucci qui arrivait en trombe. Sixième à l'arrivée, Öttl a néanmoins fêté sa meilleure fin de course depuis la cinquième place à Philipp Island.



Le meilleur pilote BMW a été une nouvelle fois Garrett Gerloff du team allemand Bonovo action, mais on espérait probablement plus que la 8e place et 17 secondes de retard. Après une double pénalité de long lap, Lecuona a ramené la meilleure Honda à la 10e place.



En 15e position, Dominique Aegerter (Yamaha) a obtenu un point de championnat du monde.

Voici comment s'est déroulée la course :

Départ : Bautista mène le peloton dans le premier virage, puis Rea, Razgatlioglu et Rinaldi. Öttl septième devant Lecuona. Van der Mark à la 12e place, Aegerter à la 14e.



1er tour : Bautista 0,4 sec devant Rea et Razgatlioglu. Öttl toujours septième. Baz meilleur pilote BMW à la 11e place, Aegerter seulement 17e derrière Petrucci.



Tour 2 : Bautista réalise le meilleur tour en 1:49,556 min, mais Rea et Razgatlioglu sont un peu plus lents. Öttl passe Bassani à la 6e place, double pénalité de longue durée pour Lecuona.



Tour 3 : Les trois premiers ont déjà 2 secondes d'avance sur Rinaldi (4e) et Locatelli (5e).



Tour 4 : Bautista a 0,6 sec d'avance après l'erreur de Rea. Petrucci est déjà dans le top 10.



Tour 5 : Öttl (6e) rattrape Locatelli (5e) et roule plus vite que tous les pilotes derrière lui. Petrucci passe Gardner à la 8e place !



Tour 6 : Chute de Bautista au virage 9 ! Razgatlioglu reprend la tête, brièvement occupée par Rea.



Tour 7 : Rea prend la tête, en même temps Rinaldi (3ème) réduit son retard à moins d'une seconde ! Öttl 5e, avec 3 secondes d'avance sur Petrucci.



Tour 8 : Rea, Razgatlioglu et Rinaldi en 0,9 sec.



Tour 9 : Öttl (5e) a encore deux secondes d'avance sur Petrucci (6e). Bautista 19e - l'Espagnol marquera des points dans tous les cas.



Tour 10 : Bassani, Gardner, Vierge, van der Mark, Gerloff, Baz et Redding se battent pour la 7e place.



Tour 11 : Rea, Razgatlioglu et Rinaldi en seulement 0,4 sec. Seul l'Italien passe sous les 1'51''.



Tour 12 : Rea semble avoir des problèmes avec ses pneus.



Tour 13 : Rinaldi s'empare de la deuxième place de Razgatlioglu ! Petrucci passe Öttl à la 5e place.



Tour 14 : Rinaldi (2e) augmente la pression sur Rea, mais le recordman du monde se défend habilement. Gerloff (9e) est maintenant le meilleur pilote BMW. Bautista à la 17e place.



Tour 15 : Rinaldi passe brièvement devant Rea, mais le pilote Kawasaki contre-attaque quelques virages plus tard.



Tour 16 : Rinaldi dépasse Rea dans la ligne droite, puis Razgatlioglu se glisse lui aussi devant le pilote Kawasaki. Öttl est assuré de la 6e place, Aegerter de la 15e.



Tour 17 : Rinaldi devance Razgatlioglu d'une seconde et Rea de deux secondes. Granado sort de la piste avec une panne.



Dernier tour : Rinaldi gagne devant Razgatlioglu et Rea. Öttl sixième. Gerloff 8e, Aegerter 15e, Bautista chute à nouveau.