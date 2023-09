Aragon, Gara 1: Bautista cade di nuovo - Öttl è sesto

Jonathan Rea si è assicurato a tempo di record la pole position per il primo round del Campionato Mondiale Superbike 2023 ad Aragón. Il pilota della Kawasaki ha conquistato finora nove vittorie nel MotorLand e sembra in grado di farlo anche questo fine settimana, soprattutto perché la temperatura della pista non è troppo alta, 35 gradi. Tuttavia, il nordirlandese ha accanto a sé in prima fila il leader del Mondiale Álvaro Bautista (Ducati) e Toprak Razgatlioglu (Yamaha).



Il sorprendentemente forte pilota della Honda Iker Lecuona si è appostato al sesto posto sulla griglia, mentre Philipp Öttl del team Ducati Go Eleven ha piazzato la sua V4R in ottava posizione. La migliore BMW di Garrett Gerloff seguiva al 10° posto, mentre Dominique Aegerter (Yamaha) era 16°.

I tre migliori piloti della Superbike in prima fila hanno rapidamente staccato il resto del gruppo. La partenza è stata vinta da Bautista, che ha inizialmente condotto la gara senza errori. Rea e Razgatlioglu non sono riusciti a staccarsi, ma dopo un errore del nordirlandese al quarto giro, il vantaggio del pilota Ducati è cresciuto di 0,6 secondi.



Al sesto giro, però, Bautista è scivolato alla curva 9. Lo spagnolo è rientrato in pista. Lo spagnolo è rientrato in pista alla fine. Nel tentativo di recuperare, il leader del Mondiale è caduto di nuovo e definitivamente all'ultimo giro.

Da quel momento in poi, Rea ha svolto il lavoro di guida, sempre con Razgatlioglu alle sue spalle. Michael Rinaldi seguiva con un distacco rispettabile di un secondo sulla seconda Ducati ufficiale. Nell'ultimo terzo di gara, Rea e Razgatlioglu hanno avuto più problemi con le gomme rispetto all'italiano. Al tredicesimo giro, il pilota della Ducati ha raggiunto prima il turco e tre giri dopo il campione del mondo e ha conquistato la vittoria. Rea ha perso il secondo posto sul podio a favore di Razgatlioglu.



Danilo Petrucci (Ducati), che era partito ultimo in gara dopo una caduta in Superpole, ha disputato un'ottima gara ed è arrivato quinto.

Philipp Öttl ha ricevuto molti applausi dal suo team Ducati. Il bavarese ha fatto un'ottima partenza e ha mantenuto la sua posizione nella top-6 con tempi sul giro veloci. Il 27enne ha conquistato il 5° posto quando Bautista è caduto. Al 13° giro ha dovuto lasciar passare l'impetuoso Danilo Petrucci. Öttl ha comunque concluso al sesto posto, il suo miglior piazzamento dopo il 5° posto di Philipp Island.



Il miglior pilota BMW è stato ancora Garrett Gerloff del team tedesco Bonovo action, ma probabilmente si aspettava qualcosa di più dell'8° posto e di un ritardo di 17 secondi. Dopo una doppia penalità per un lungo giro, Lecuona ha portato a casa la migliore Honda al 10° posto.



Al 15° posto, Dominique Aegerter (Yamaha) ha ottenuto un punto per il campionato del mondo.

Ecco come si è svolta la gara:

Partenza: Bautista è in testa alla prima curva, poi Rea, Razgatlioglu e Rinaldi. Öttl settimo davanti a Lecuona. Van der Mark 12°, Aegerter 14°.



Giro 1: Bautista precede di 0,4 secondi Rea e Razgatlioglu. Öttl è ancora settimo. Baz, miglior pilota BMW, è 11°. Aegerter è solo 17° dietro Petrucci.



Giro 2: Bautista con il giro più veloce in 1:49.556 min, Rea e Razgatlioglu ma non molto più lenti. Öttl passa Bassani per il 6° posto. Doppia penalità per Lecuona.



Giro 3: La Top-3 ha già 2 secondi di vantaggio su Rinaldi (4°) e Locatelli (5°).



Giro 4: Bautista in vantaggio di 0,6 secondi dopo l'errore di Rea. Petrucci è già nella top-10.



Giro 5: Öttl (6°) raggiunge Locatelli (5°) e guida più velocemente di tutti i piloti dietro di lui. Petrucci passa Gardner per l'8° posto!



Giro 6: Bautista cade alla curva 9! Razgatlioglu passa al comando, che era stato brevemente occupato da Rea.



Giro 7: Rea passa al comando, mentre Rinaldi (3°) riduce il suo distacco a meno di un secondo! Öttl è quinto e precede Petrucci di 3 secondi.



Giro 8: Rea, Razgatlioglu e Rinaldi a 0,9 secondi.



Giro 9: Öttl (5°) ha ancora due secondi di vantaggio su Petrucci (6°). Bautista è al 19° posto - lo spagnolo raggiungerà comunque i punti.



Giro 10: Bassani, Gardner, Vierge, van der Mark, Gerloff, Baz e Redding lottano per il 7° posto.



11° giro: Rea, Razgatlioglu e Rinaldi a soli 0,4 secondi. Solo l'italiano viaggia sotto l'1:51 min.



Giro 12: Rea sembra avere problemi con le gomme.



13° giro: Rinaldi conquista il 2° posto da Razgatlioglu! Petrucci passa Öttl per il 5° posto.



Giro 14: Rinaldi (2°) aumenta la pressione su Rea, ma il campione del mondo record si difende abilmente. Gerloff (9°) è ora il miglior pilota BMW. Bautista è al 17° posto.



Giro 15: Rinaldi passa brevemente Rea, ma il pilota della Kawasaki lo contrasta poche curve dopo.



Giro 16: Rinaldi passa Rea sul rettilineo posteriore, poi anche Razgatlioglu passa il pilota Kawasaki. Öttl è salvo al 6° posto, Aegerter al 15°.



Giro 17: Rinaldi ha 1 secondo di vantaggio su Razgatlioglu e 2 su Rea. Granado si ritira per un difetto.



Ultimo giro: Rinaldi vince davanti a Razgatlioglu e Rea. Öttl sesto. Gerloff 8°, Aegerter 15°, Bautista cade di nuovo.