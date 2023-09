Aragon, Corrida 1: Bautista cai novamente - Öttl é sexto

Jonathan Rea assegurou a pole position para a primeira ronda do Campeonato do Mundo de Superbikes de 2023 em Aragão em tempo recorde. O piloto da Kawasaki conquistou nove vitórias no MotorLand até ao momento e parece poder voltar a fazê-lo este fim de semana, especialmente porque a temperatura da pista não é muito elevada, com 35 graus. No entanto, o irlandês do norte tem o líder do Campeonato do Mundo Álvaro Bautista (Ducati) e Toprak Razgatlioglu (Yamaha) ao seu lado na primeira linha.



O surpreendentemente forte piloto da Honda, Iker Lecuona, ficou em sexto lugar na grelha e Philipp Öttl, da equipa Ducati Go Eleven, colocou a sua V4R na oitava posição. O melhor BMW de Garrett Gerloff seguiu-se no 10º lugar, com Dominique Aegerter (Yamaha) em 16º.

Os três melhores pilotos de Superbike da atualidade na primeira linha rapidamente se afastaram do resto do pelotão. A partida foi ganha por Bautista, que inicialmente liderou a corrida sem qualquer erro. No entanto, Rea e Razgatlioglu não conseguiram afastar-se, mas depois de um erro do irlandês do norte na volta 4, a vantagem do piloto da Ducati aumentou 0,6 segundos e foi crescendo.



Mas na volta 6, Bautista escorregou na curva 9. O espanhol voltou a juntar-se ao pelotão no final. Na sua perseguição para recuperar o atraso, o líder do Campeonato do Mundo caiu novamente e de vez na última volta.

A partir daí, Rea fez o trabalho de liderança, sempre com Razgatlioglu atrás dele. Michael Rinaldi seguiu-o com uma diferença respeitável de um segundo na segunda Ducati de fábrica. No último terço da corrida, Rea e Razgatlioglu tiveram mais problemas com os pneus do que o italiano. Na 13ª volta, o piloto da Ducati apanhou primeiro o turco e, três voltas mais tarde, o campeão do mundo recordista, conquistando uma vitória imponente. Rea perdeu o segundo lugar no pódio para Razgatlioglu.



Danilo Petrucci (Ducati) fez uma corrida forte, tendo começado em último lugar depois de uma queda na Superpole e terminou em quinto.

Philipp Öttl recebeu muitos aplausos da sua equipa Ducati. O bávaro fez um excelente arranque e manteve a sua posição no top-6 com tempos de volta rápidos. O piloto de 27 anos assumiu o 5º lugar quando Bautista se despistou. Na 13ª volta, teve de deixar passar Danilo Petrucci. Mesmo assim, Öttl terminou em sexto, a sua melhor classificação desde o 5º lugar em Philipp Island.



O melhor piloto da BMW foi novamente Garrett Gerloff da equipa alemã Bonovo action, mas provavelmente esperavam mais do que o 8º lugar e 17 segundos de atraso. Depois de uma dupla penalização por volta longa, Lecuona trouxe a melhor Honda para casa em 10º lugar.



Em 15º, Dominique Aegerter (Yamaha) marcou um ponto no Campeonato do Mundo.

A corrida desenrolou-se da seguinte forma:

Largada: Bautista lidera o pelotão na primeira curva, depois Rea, Razgatlioglu e Rinaldi. Öttl em sétimo, à frente de Lecuona. Van der Mark em 12º, Aegerter em 14º.



Volta 1: Bautista 0,4 seg. à frente de Rea e Razgatlioglu. Öttl continua em sétimo. Baz é o melhor piloto da BMW em 11º e Aegerter apenas em 17º atrás de Petrucci.



Volta 2: Bautista com a volta mais rápida em 1:49.556 min, Rea e Razgatlioglu não muito mais lentos. Öttl passa Bassani para o 6º lugar. Dupla penalização por volta longa para Lecuona.



Volta 3: Top-3 já com 2 segundos de vantagem sobre Rinaldi (4º) e Locatelli (5º).



Volta 4: Bautista na frente por 0.6 seg. após o erro de Rea. Petrucci já está no top-10.



Volta 5: Öttl (6º) alcança Locatelli (5º) e anda mais rápido do que todos os pilotos atrás dele. Petrucci passa Gardner para o 8º lugar!



Volta 6: Bautista despista-se na curva 9! Razgatlioglu assume a liderança, que foi brevemente detida por Rea.



Volta 7: Rea assume a liderança, ao mesmo tempo em que Rinaldi (3º) reduz sua diferença para menos de um segundo! Öttl em quinto e 3 segundos à frente de Petrucci.



Volta 8: Rea, Razgatlioglu e Rinaldi dentro de 0.9 seg.



Volta 9: Öttl (5º) ainda com dois segundos de vantagem sobre Petrucci (6º). Bautista em 19º lugar - o espanhol vai chegar aos pontos de qualquer forma.



Volta 10: Bassani, Gardner, Vierge, van der Mark, Gerloff, Baz e Redding lutam pelo 7º lugar.



Volta 11: Rea, Razgatlioglu e Rinaldi a apenas 0.4 seg. Apenas o italiano está a rodar abaixo de 1:51 min.



Volta 12: Rea parece ter problemas com os pneus.



Volta 13: Rinaldi ganha o 2º lugar a Razgatlioglu! Petrucci passa Öttl para o 5º lugar.



Volta 14: Rinaldi (2º) aumenta a pressão sobre Rea, mas o campeão mundial recordista defende-se habilmente. Gerloff (9º) é agora o melhor piloto da BMW. Bautista em 17º lugar.



Volta 15: Rinaldi passa Rea por pouco tempo, mas o piloto da Kawasaki contra-ataca algumas curvas depois.



Volta 16: Rinaldi passa Rea na reta da meta, depois Razgatlioglu passa o piloto da Kawasaki. Öttl seguro em 6º, Aegerter em 15º.



Volta 17: Rinaldi 1 segundo à frente de Razgatlioglu e 2 segundos à frente de Rea. Granado abandona com um defeito.



Última volta: Rinaldi vence à frente de Razgatlioglu e Rea. Öttl em sexto. Gerloff 8º, Aegerter 15º, Bautista cai novamente.