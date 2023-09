Toprak Razgatlioglu (2º) lo sabe: "Todo es posible".

Cuando el campeón del mundo Álvaro Bautista había conseguido una serie de victorias en la primera mitad de la temporada y lideraba el campeonato del mundo, muchos pensaron que el Campeonato del Mundo de Superbike 2023 ya estaba decidido. Un error. Entretanto, el piloto de Ducati ha sufrido varias caídas en carrera, incluso dos en la primera carrera de Aragón, y ahora sólo aventaja en 37 puntos a Toprak Razgatlioglu, que en segunda posición ha sido capaz de recuperar veinte puntos de un plumazo.

A pesar de que la estrella de Yamaha no fue competitiva el viernes y se le vio perdido, el segundo puesto por detrás de su compañero de equipo Bautista, Michael Rinaldi, se antoja casi como una victoria para el piloto de 26 años.



"No me esperaba una carrera así. Pensaba que podría aguantar un máximo de diez vueltas, pero hemos hecho un buen trabajo", dijo Razgatlioglu con orgullo. "Al principio sólo intentaba seguir a los dos de delante. Luego Álvaro se cayó, así que seguí a Johnny porque no quería destrozar mis neumáticos. Seguirle ya no era tan fácil porque es enormemente fuerte en esta pista. En mi pit board vi que venía Rinaldi. Cogí a Rea y seguí a Rinaldi. Esperaba que sus neumáticos bajaran más tarde, pero en lugar de eso los míos entraron".

En la línea de meta, Razgatlioglu se quedó a 1,3 segundos del ganador.



"Si hubiera sido un poco más fuerte en la curva 10, quizás habría podido entablar una batalla con él en las dos últimas vueltas. Pero él era demasiado fuerte y, sobre todo, mi neumático delantero se fue al suelo por el lado izquierdo", reflexionó el Campeón del Mundo de 2021. "De todos modos, tuvimos un comienzo de fin de semana lamentable y hemos mejorado mucho. Estoy muy contento con el segundo puesto, es mi mejor resultado hasta ahora en Aragón. Álvaro no ha puntuado y ya no estamos lejos de él, todo es posible. Quizá podamos mejorar un poco más para el domingo y luchar por la victoria. Espero que seamos un poco más fuertes".