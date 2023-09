Toprak Razgatlioglu (2e) sait que "tout est possible".

Lorsque le champion du monde Álvaro Bautista a enchaîné les victoires en première partie de saison et a pris la tête du championnat du monde, beaucoup pensaient que le championnat du monde de Superbike 2023 était déjà décidé de fait. C'était une erreur. Le pilote Ducati a entre-temps connu plusieurs chutes en course, et même deux lors de la première course en Aragón, et ne mène plus que de 37 points devant Toprak Razgatlioglu qui, en tant que deuxième, a gagné vingt points d'un seul coup.

Pourtant, la star Yamaha n'était pas compétitive vendredi et semblait désemparée, la deuxième place derrière le coéquipier de Bautista Michael Rinaldi ressemble presque à une victoire pour le jeune homme de 26 ans.



"Je ne m'attendais pas à une telle course. Je pensais pouvoir rester collé pendant dix tours maximum, mais nous avons fait du bon travail", a déclaré fièrement Razgatlioglu. "Au début, j'ai juste essayé de suivre les deux de devant. Puis Álvaro a chuté, alors j'ai suivi Johnny parce que je ne voulais pas abîmer mes pneus. Le suivre n'était déjà pas si facile, car il est très fort sur ce circuit. Sur mon tableau des stands, j'ai vu que Rinaldi allait arriver. J'ai attrapé Rea et j'ai suivi Rinaldi. J'espérais que ses pneus se dégraderaient plus tard, mais au lieu de cela, les miens ont lâché".

Sur la ligne d'arrivée, Razgatlioglu n'était qu'à 1,3 seconde du vainqueur.



"Si j'avais été un peu plus fort au virage 10, j'aurais peut-être pu me battre avec lui dans les deux derniers tours. Mais il était trop fort et mon pneu avant, en particulier, était usé sur le côté gauche", ruminait le champion du monde 2021. "Peu importe, nous avons commencé le week-end de manière misérable et nous nous sommes nettement améliorés. Je suis très content de ma deuxième place, c'est mon meilleur résultat à ce jour en Aragon. Álvaro n'a pas marqué de points et nous ne sommes plus très loin derrière lui - tout est possible. Peut-être pourrons-nous nous améliorer encore un peu pour dimanche et nous battre pour des victoires. J'espère que nous serons encore un peu plus forts".