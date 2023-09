Toprak Razgatlioglu (2°) sa: "Tutto è possibile".

Quando il campione del mondo Álvaro Bautista aveva conquistato una serie di vittorie nella prima metà della stagione ed era in testa al campionato mondiale, molti pensavano che il campionato mondiale Superbike 2023 fosse già deciso. Un errore. Nel frattempo, il pilota della Ducati è stato vittima di diverse cadute in gara, addirittura due nella prima gara di Aragón, e ora ha solo 37 punti di vantaggio su Toprak Razgatlioglu, che in seconda posizione è riuscito a recuperare venti punti in un colpo solo.

Sebbene la stella della Yamaha non fosse competitiva venerdì e sembrasse in perdita, il secondo posto dietro al compagno di squadra di Bautista Michael Rinaldi sembra quasi una vittoria per il 26enne.



"Non mi aspettavo una gara come questa. Pensavo di poter rimanere in gara per un massimo di dieci giri, ma abbiamo fatto un buon lavoro", ha detto Razgatlioglu con orgoglio. "All'inizio cercavo solo di seguire i due davanti. Poi Álvaro è caduto, quindi ho seguito Johnny perché non volevo distruggere le mie gomme. Seguirlo non è stato facile perché è molto forte su questa pista. Sul tabellone dei box ho visto che stava arrivando Rinaldi. Ho preso Rea e ho seguito Rinaldi. Speravo che le sue gomme andassero in crisi più tardi, invece le mie sono andate in crisi".

Al traguardo Razgatlioglu era a soli 1,3 secondi dal vincitore.



"Se fossi stato un po' più forte alla curva 10, avrei potuto lottare con lui negli ultimi due giri. Ma lui era troppo forte e soprattutto il mio pneumatico anteriore era andato sul lato sinistro", ha commentato il Campione del Mondo 2021. "In ogni caso, abbiamo avuto un inizio di fine settimana difficile e siamo migliorati molto. Sono molto contento del secondo posto, è il mio miglior risultato finora ad Aragón. Álvaro non ha fatto punti e noi non siamo più lontani da lui: tutto è possibile. Forse possiamo migliorare ancora un po' per domenica e lottare per le vittorie. Spero che saremo un po' più forti".