Toprak Razgatlioglu (2.º) sabe: "Tudo é possível".

Quando o campeão do mundo Álvaro Bautista tinha conquistado uma série de vitórias na primeira metade da época e liderava o campeonato do mundo, muitos pensaram que o Campeonato do Mundo de Superbikes de 2023 já estava decidido. Um erro. Entretanto, o piloto da Ducati teve vários acidentes de corrida, até mesmo dois na primeira corrida em Aragão, e agora está apenas 37 pontos à frente de Toprak Razgatlioglu, que em segundo lugar conseguiu recuperar vinte pontos de uma só vez.

No entanto, a estrela da Yamaha não foi competitiva na sexta-feira e parecia estar em desvantagem, o segundo lugar atrás do companheiro de equipa de Bautista, Michael Rinaldi, quase parece uma vitória para o jovem de 26 anos.



"Não estava à espera de uma corrida como esta. Pensei que poderia ficar no máximo dez voltas, mas fizemos um bom trabalho", disse Razgatlioglu com orgulho. "No início estava apenas a tentar seguir os dois da frente. Depois o Álvaro despistou-se, por isso segui o Johnny porque não queria destruir os meus pneus. Segui-lo já não era assim tão fácil porque ele é muito forte nesta pista. Na minha placa das boxes vi que o Rinaldi estava a chegar. Agarrei no Rea e segui o Rinaldi. Esperava que os pneus dele se estragassem mais tarde, mas em vez disso os meus estragaram-se."

Na meta, Razgatlioglu estava a apenas 1,3 segundos do vencedor.



"Se eu tivesse sido um pouco mais forte na curva 10, poderia ter sido capaz de o envolver numa batalha nas duas últimas voltas. Mas ele era demasiado forte e, sobretudo, o meu pneu dianteiro foi-se abaixo do lado esquerdo", comentou o Campeão do Mundo de 2021. "De qualquer forma, tivemos um mau início de fim de semana e melhorámos muito. Estou muito contente com o segundo lugar, é o meu melhor resultado até agora em Aragão. O Álvaro não pontuou e já não estamos muito atrás dele - tudo é possível. Talvez possamos melhorar um pouco mais para domingo e lutar pelas vitórias. Espero que estejamos um pouco mais fortes."