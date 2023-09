2 accidentes en una carrera: ¿Qué le pasaba a Bautista?

En la sesión clasificatoria, Álvaro Bautista se ha visto superado por el extraordinario Jonathan Rea (Kawasaki), que ha logrado su 42ª pole en tiempo récord.



Pero un vistazo a las tandas largas de los entrenamientos ha revelado que el español difícilmente será batido en la distancia.

Rea salió bien desde el principio, pero Bautista le superó en aceleración en la primera curva y se puso en cabeza. Lo mantuvo hasta la vuelta 6, y entonces se produjo un momento de shock: con una ventaja de más de un segundo, Álvaro resbaló, pero pudo levantar su Ducati V4R y continuar. Sin embargo, la caída le había costado unos 26 segundos y le hizo retroceder hasta la 22ª posición.

12 vueltas más tarde, el español estaba de vuelta en los puntos, superando al 15º clasificado Domi Aegerter (Yamaha) en la última vuelta y a Loris Baz (BMW) un poco más tarde. En la última curva, Bautista se pasó de frenada por segunda vez este sábado y volvió a caerse.

"Es parte del juego, tengo que sacar lo positivo", dijo Bautista a una pequeña ronda de medios de comunicación. "Es una pena haber tirado esta carrera. He apretado como siempre, en el cambio de dirección ha sido un poco demasiado. Error mío, intento aprender de ello".

En términos de velocidad, Bautista habría sido imbatible, con una victoria ampliaría su ventaja en el campeonato de 57 puntos a 66 sobre Toprak Razgatlioglu (Yamaha). Sin embargo, la ventaja se ha reducido a 37 puntos, ya que el turco terminó segundo por detrás de Michael Rinaldi, compañero de equipo de Bautista.

Claro que esto trae recuerdos de 2019, cuando Bautista lideraba el mundial con superioridad y lo perdió a manos de Jonathan Rea (Kawasaki) tras numerosas caídas con una diferencia abismal.

"Tengo que aprender y reposicionarme", sostuvo la estrella de Ducati. "El objetivo siempre es no repetir errores. La diferencia con 2019 es que entonces no tenía tan buen feeling con la moto como ahora. Entonces no era el más fuerte de la parrilla, ahora tenemos un nivel muy alto y somos extremadamente fuertes, especialmente en distancia de carrera. Es increíble que incluso con 38 años todavía tenga tanto que aprender. No piloto al 100%, sino al 95%, así que no me esperaba esta caída. No he hecho nada especial ni completamente diferente, simplemente ha ocurrido. Tengo que prestar más atención en esta curva el domingo".

El 51 veces ganador de la carrera explicó así la segunda caída: "Después de la primera caída, mi palanca de freno no estaba en el lugar correcto, un estribo era sólo un trozo. No era perfecto. Intenté adelantar a Baz en la frenada y pensé que incluso podría alcanzar a Van der Mark. Giré en la curva, el neumático delantero ya estaba al límite y la combinación de todo provocó el deslizamiento. En esta caída estaba claramente más al límite que en la primera. Estaba forzando más de la cuenta en ese momento".

Bautista se cayó en carrera por cuarta vez este año. "Indonesia no cuenta porque la pista era una mierda al lado de la línea de carrera", sonrió el campeón del mundo. "Los motivos de la caída en Imola y ahora aquí fueron muy diferentes, sé con todos ellos por qué sucedieron. No quiero volver a cometer esos errores, pero nunca se deja de aprender. Quizá en el futuro me caiga por una razón diferente".

Toprak ha reducido su desventaja en el Campeonato del Mundo de 98 puntos tras la primera carrera en Imola a 37 ahora, lo que da al turco una ventaja mental. "Cuando sientes que todo está perdido, ya no sientes presión y vas más rápido", opinó Bautista. "Ahora quizás él sienta de nuevo la presión porque piensa que todavía puede alcanzarme. No lo sé, sólo puedo hablar por mí. No miro el campeonato, el liderato o los puntos. Intento ser mejor piloto cada día, hoy he tirado una carrera. No voy a cambiar nada en mi mentalidad ni en mi planteamiento".