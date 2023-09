Deux chutes en une seule course : Que s'est-il passé avec Bautista ?

Le champion du monde Alvaro Bautista (Aruba.it Ducati) a été le plus rapide lors de la première course de Superbike à Aragon. Mais l'Espagnol a chuté alors qu'il était en tête - et encore une fois lors de sa course de rattrapage.

Lors des qualifications, Alvaro Bautista a dû s'incliner devant l'excellent Jonathan Rea (Kawasaki), qui a conquis sa 42e pole position en un temps record.



Mais un coup d'œil sur les longs runs des essais a révélé que l'Espagnol ne serait guère battu sur la distance.

Rea a pris un bon départ, mais Bautista l'a accéléré dans le premier virage et a pris la tête. Il a conservé cette position jusqu'au sixième tour, avant de connaître une frayeur : alors qu'il avait plus d'une seconde d'avance, Alvaro a glissé, mais il a pu récupérer sa Ducati V4R et repartir. La chute lui a toutefois coûté environ 26 secondes et l'a relégué à la 22e place.

Douze tours plus tard, l'Espagnol a de nouveau frôlé les points, dépassant dans le dernier tour Domi Aegerter (Yamaha), 15e, puis Loris Baz (BMW). Dans le virage d'arrivée, Bautista a exagéré pour la deuxième fois ce samedi et a chuté une nouvelle fois.

"Cela fait partie du jeu, je dois prendre les choses positives", a raconté Bautista lors d'un petit tour de presse. "C'est dommage d'avoir gâché cette course. J'ai poussé comme d'habitude, au moment de changer de direction, il y avait un petit quelque chose de trop. C'est mon erreur - j'essaie d'en tirer les leçons".

En termes de vitesse pure, Bautista aurait été imbattable, une victoire lui aurait permis de faire passer son avance au championnat du monde de 57 à 66 points sur Toprak Razgatlioglu (Yamaha). Elle n'est donc plus que de 37 points, le Turc ayant terminé deuxième derrière le solide coéquipier de Bautista, Michael Rinaldi.

Bien entendu, les souvenirs de 2019 remontent à la surface, lorsque Bautista menait le championnat du monde de manière supérieure et qu'il l'a perdu après de nombreuses chutes avec un énorme retard sur Jonathan Rea (Kawasaki).

"Je dois apprendre et me reconstruire", a maintenu la star de Ducati. "L'objectif est toujours de ne pas répéter les erreurs. La différence avec 2019, c'est qu'à l'époque, je n'avais pas un aussi bon feeling avec la moto que maintenant. A l'époque, je n'étais pas le plus fort sur la grille de départ, maintenant nous avons un niveau très élevé et nous sommes extrêmement forts, surtout sur la distance de course. C'est incroyable que même à 38 ans, j'ai encore tant à apprendre. Je ne roule pas à 100 %, mais à 95 %, c'est pourquoi je ne m'attendais pas à cette chute. Je n'ai rien fait de spécial ou de très différent, c'est juste arrivé. Je dois faire plus attention dans ce virage dimanche".

L'homme aux 51 victoires en course a expliqué sa deuxième chute de la manière suivante : "Après la première chute, mon levier de frein n'était plus au bon endroit, un repose-pied n'était plus qu'un moignon. Ce n'était pas parfait. J'ai essayé de dépasser Baz sur les freins et je me suis dit que je pourrais même attraper van der Mark. Je me suis engagé dans le virage, le pneu avant était déjà à la limite et la combinaison de tout cela a conduit à la glissade. Lors de ce crash, j'étais nettement plus à la limite que lors du premier. Là, j'ai poussé plus que je n'aurais pu".

C'est la quatrième fois que Bautista chute en course cette année. "L'Indonésie ne compte pas parce que la piste était tellement shit à côté de la ligne idéale", a souri le champion du monde. "Les raisons de la chute à Imola et maintenant ici étaient très différentes, je sais pour chacune d'entre elles pourquoi elles se sont produites. Je ne veux pas refaire ces erreurs, mais on ne cesse jamais d'apprendre. Peut-être qu'à l'avenir, je tomberai pour une autre raison".

Toprak a réduit son retard au championnat du monde de 98 points après la course 1 à Imola à 37 maintenant - ce qui donne au Turc l'avantage mental. "Quand vous sentez que tout est perdu, vous ne ressentez plus de pression et vous roulez plus vite", a déclaré Bautista. "Maintenant, il ressent peut-être à nouveau la pression parce qu'il pense qu'il peut encore me rattraper. Je ne sais pas, je ne peux parler que pour moi. Je ne regarde pas le championnat, l'avance ou les points. J'essaie de devenir un meilleur pilote chaque jour, aujourd'hui j'ai laissé filer une course. Je ne changerai rien à ma mentalité ou à mon approche".