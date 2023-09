2 cadute in una gara: Cosa è successo a Bautista?

Nelle qualifiche, Alvaro Bautista è stato battuto dall'eccezionale Jonathan Rea (Kawasaki), che ha conquistato la sua 42a pole position a tempo di record.



Ma un'occhiata ai long run delle sessioni di prove ha rivelato che lo spagnolo difficilmente sarà battuto sulla distanza.

Rea è partito bene fin dalla partenza, ma Bautista lo ha superato alla prima curva e ha preso il comando. L'ha mantenuta fino al sesto giro, poi c'è stato un momento di shock: con un vantaggio di oltre un secondo, Alvaro è scivolato, ma è riuscito a raccogliere la sua Ducati V4R e a proseguire. Tuttavia, la caduta gli è costata circa 26 secondi e lo ha fatto retrocedere al 22° posto.

12 giri dopo, lo spagnolo è tornato nei punti, superando il 15° posto di Domi Aegerter (Yamaha) all'ultimo giro e Loris Baz (BMW) poco dopo. All'ultima curva, Bautista ha esagerato per la seconda volta in questo sabato ed è caduto di nuovo.

"Fa parte del gioco, devo prendere gli aspetti positivi", ha detto Bautista a un piccolo gruppo di media. "È un peccato aver buttato via questa gara. Ho spinto come sempre, ma al cambio di direzione era un po' troppo. È stato un mio errore e sto cercando di imparare da questo".

In termini di velocità pura, Bautista sarebbe stato imbattibile, con una vittoria che avrebbe aumentato il suo vantaggio in campionato da 57 punti a 66 su Toprak Razgatlioglu (Yamaha). Invece, il vantaggio si è ridotto a 37 punti, dato che il turco è arrivato secondo dietro al forte compagno di squadra di Bautista, Michael Rinaldi.

Naturalmente, questo riporta alla memoria il 2019, quando Bautista era in testa al mondiale in modo superiore e lo perse a favore di Jonathan Rea (Kawasaki) dopo numerose cadute con un distacco enorme.

"Devo imparare e riposizionarmi", ha tenuto a precisare il fuoriclasse della Ducati. "L'obiettivo è sempre quello di non ripetere gli errori. La differenza con il 2019 è che allora non avevo un buon feeling con la moto come adesso. Allora non ero il più forte in griglia, mentre ora abbiamo un livello molto alto e siamo estremamente forti, soprattutto sulla distanza di gara. È incredibile che anche a 38 anni abbia ancora così tanto da imparare. Non guido al 100%, ma al 95%, quindi non mi aspettavo questa caduta. Non ho fatto nulla di speciale o di completamente diverso, è semplicemente successo. Domenica dovrò prestare maggiore attenzione in questa curva".

Il 51 volte vincitore della gara ha spiegato così la seconda caduta: "Dopo la prima caduta la mia leva del freno non era al posto giusto, una pedana era solo un mozzicone. Non era perfetto. Ho cercato di superare Baz in frenata e pensavo di poter raggiungere van der Mark. Ho girato in curva, la gomma anteriore era già al limite e la combinazione di tutto ha portato alla scivolata. In questo incidente ero chiaramente più al limite che nel primo. Stavo spingendo più di quanto avrei potuto in quel momento".

Bautista è caduto in gara per la quarta volta quest'anno. "L'Indonesia non conta perché la pista era così di merda vicino alla linea di gara", ha sorriso il campione del mondo. "Le ragioni della caduta a Imola e ora qui erano molto diverse, so bene perché sono accadute. Non voglio ripetere gli stessi errori, ma non si smette mai di imparare. Forse in futuro cadrò per un motivo diverso".

Toprak ha ridotto il suo deficit nel Campionato del Mondo da 98 punti dopo Gara 1 a Imola a 37 ora, dando al turco il vantaggio mentale. "Quando senti che tutto è perduto, non senti più la pressione e vai più veloce", ha commentato Bautista. "Ora forse sente di nuovo la pressione perché pensa di potermi ancora prendere. Non lo so, posso parlare solo per me stesso. Non guardo al campionato, alla classifica o ai punti. Cerco di diventare un pilota migliore ogni giorno, oggi ho buttato via una gara. Non cambierò nulla nella mia mentalità o nel mio approccio".