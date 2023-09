2 quedas numa só corrida: O que é que Bautista tinha de errado?

Na qualificação, Alvaro Bautista foi batido pelo excelente Jonathan Rea (Kawasaki), que conquistou a sua 42ª pole position em tempo recorde.



Mas um olhar sobre as longas corridas nas sessões de treinos revelou que o espanhol dificilmente será batido na distância.

Rea arrancou bem desde o início, mas Bautista acelerou mais do que ele na primeira curva e assumiu a liderança. Manteve-a até à 6ª volta, mas depois houve um momento de choque: com uma vantagem de mais de um segundo, Álvaro escorregou, mas conseguiu pegar na sua Ducati V4R e continuar. No entanto, a queda custou-lhe cerca de 26 segundos e fê-lo cair para o 22º lugar.

12 voltas depois, o espanhol estava de volta aos pontos, ultrapassando o 15º classificado Domi Aegerter (Yamaha) na última volta e Loris Baz (BMW) um pouco mais tarde. Na última curva, Bautista exagerou pela segunda vez neste sábado e caiu novamente.

"Faz parte do jogo, tenho de tirar partido dos aspectos positivos", disse Bautista a uma pequena assistência. "É uma pena ter deitado esta corrida fora. Fiz o que sempre faço, mas na mudança de direção foi um pouco demais. O erro foi meu - estou a tentar aprender com ele."

Em termos de velocidade pura, Bautista teria sido imbatível, com uma vitória a aumentar a sua vantagem no campeonato de 57 para 66 pontos sobre Toprak Razgatlioglu (Yamaha). Atualmente, a vantagem diminuiu para 37 pontos, já que o turco terminou em segundo, atrás do forte companheiro de equipa de Bautista, Michael Rinaldi.

É claro que isso traz lembranças de 2019, quando Bautista liderava o campeonato mundial de forma superior e o perdeu para Jonathan Rea (Kawasaki) após inúmeras quedas com uma enorme diferença.

"Eu tenho que aprender e me reposicionar", disse a estrela da Ducati. "O objetivo é sempre não repetir os erros. A diferença em relação a 2019 é que eu não tinha uma sensação tão boa com a moto como tenho agora. Naquela época eu não era o mais forte da grelha, agora temos um nível muito alto e somos extremamente fortes, especialmente na distância da corrida. É incrível que mesmo aos 38 anos ainda tenha tanto para aprender. Não ando a 100 por cento, ando a 95 por cento, por isso não estava à espera desta queda. Não fiz nada de especial ou completamente diferente, simplesmente aconteceu. Tenho de prestar mais atenção a esta curva no domingo".

O 51º vencedor da corrida explicou o segundo acidente da seguinte forma: "Depois do primeiro acidente, a minha manete de travão não estava no sítio certo e um dos apoios dos pés estava apenas a um palmo. Não estava perfeito. Tentei ultrapassar o Baz na travagem e pensei que até podia apanhar o van der Mark. Virei para a curva, o pneu da frente já estava no limite e a combinação de tudo levou à derrapagem. Neste acidente, eu estava claramente mais no limite do que no primeiro. Estava a forçar mais do que podia naquele momento."

Bautista despistou-se numa corrida pela quarta vez este ano. "A Indonésia não conta porque a pista era uma merda perto da linha de corrida", sorriu o campeão do mundo. "As razões para a queda em Imola e agora aqui foram muito diferentes, eu sei com todas elas porque aconteceram. Não quero voltar a cometer esses erros, mas nunca se pára de aprender. Talvez no futuro me despiste por uma razão diferente".

Toprak reduziu a sua desvantagem no Campeonato do Mundo de 98 pontos após a Corrida 1 em Imola para 37, o que lhe dá uma vantagem mental. "Quando sentes que tudo está perdido, já não sentes pressão e vais mais rápido," opinou Bautista. "Agora talvez ele sinta a pressão novamente porque pensa que ainda me pode apanhar. Não sei, só posso falar por mim. Não olho para o campeonato, para a liderança ou para os pontos. Tento ser um melhor piloto todos os dias, hoje deitei fora uma corrida. Não vou mudar nada na minha mentalidade ou na minha abordagem."