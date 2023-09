Scott Redding (BMW): El dolor llegó tras el 11º puesto

Como viene siendo habitual últimamente, Garrett Gerloff, del BMW Team Bonovo action, se llevó a casa la mejor M1000RR. Sin embargo, después de los buenos resultados en Magny-Cours (pole, cuarto y quinto en las carreras principales), el tejano esperaba más para la cita de Aragón que el décimo puesto en parrilla y el noveno en la primera carrera.



"Esperábamos ser un poco más fuertes que el décimo en la calificación, pero era realmente lo mejor que podíamos sacar. Me sentí bien, pero no tenía exactamente el ritmo de los demás", se lamentó el piloto de 28 años. "En la carrera no hice una buena salida. Hice todo lo que pude para adelantar a los que tenía delante. Sin embargo, tardé demasiado. Al final estuvimos entre los 10 primeros, lo que estuvo bien, pero siempre queremos más. Mañana lo intentaremos de nuevo".

Scott Redding, del equipo británico ROKiT, también aspiraba a algo más. El piloto de 30 años se presentó en la décima cita de la temporada con una lesión en un dedo y dolor en la espalda, consecuencias de un accidente en un entrenamiento la semana pasada. Tras acabar 13º en la Superpole, terminó la carrera en undécima posición.



"Dadas las circunstancias y el hecho de que Aragón fue un desastre absoluto para mí el año pasado, mi objetivo antes del fin de semana era estar entre los 10 primeros. Debido a las lesiones, este fin de semana ha sido difícil", admitió el piloto de BMW. "Sabía que la carrera sería dura, pero que estaría bien si encontraba ritmo. Cometí un pequeño error en la salida que me hizo perder muchas posiciones y al principio me costó encontrar mi ritmo. Pero después, tras unas cuantas vueltas, empecé a sentirme más cómodo sobre la moto y fui más rápido".

Redding sólo fue 16º en algunos momentos y era 14º a mitad de carrera, superando a sus compañeros de BMW Loris Baz y Michael van der Mark en la segunda mitad de la carrera y al piloto oficial de Honda Xavi Vierge ya en la última vuelta.



"Al final he podido remontar algunas posiciones y he conseguido el undécimo puesto, con el que estoy contento hoy porque el objetivo era el décimo. Además, he podido seguir luchando al final de la carrera. Eso era importante", subrayó el duodécimo clasificado del Campeonato del Mundo. "Y he podido pilotar a pesar del dolor. El mayor dolor llegó después de la carrera, cuando me faltaba la adrenalina. Pero estoy bastante contento con lo de hoy".