Scott Redding (BMW) : La douleur est venue après la 11e place

Comme il le fait régulièrement ces derniers temps, Garrett Gerloff du BMW Team Bonovo action a terminé avec la meilleure M1000RR. Après les excellents résultats obtenus à Magny-Cours (pole, quatrième et cinquième dans les courses principales), le Texan espérait toutefois mieux pour le meeting d'Aragón que la dixième place sur la grille de départ et la neuvième place dans la première course.



"Nous espérions être un peu plus forts que la dixième place en qualifications, mais c'était vraiment le meilleur résultat que nous pouvions obtenir. Je me sentais bien, mais je n'avais pas exactement le même rythme que tout le monde", s'est agacé le pilote de 28 ans. "En course, je n'ai pas pris un bon départ. J'ai fait de mon mieux pour passer les gens devant moi. Mais cela a pris trop de temps. À la fin, nous étions dans le top 10, ce qui est bien, mais nous voulons toujours faire mieux. Demain, nous essaierons à nouveau".

Scott Redding, du team britannique ROKiT, visait lui aussi un peu plus haut. Le pilote de 30 ans s'est présenté au dixième meeting de la saison avec une blessure au doigt et des douleurs au dos - conséquences d'un accident à l'entraînement la semaine dernière. Après avoir terminé 13e en superpole, il a franchi la ligne d'arrivée en 11e position lors de la course.



"Compte tenu des circonstances et du fait qu'Aragón a été un désastre absolu pour moi l'année dernière, mon objectif avant le week-end était de me classer dans le top 10. En raison des blessures, cela a été difficile jusqu'à présent ce week-end", a admis le pilote BMW. "Je savais que la course serait difficile, mais que cela irait si je trouvais un rythme. Au départ, j'ai fait une petite erreur qui m'a coûté de nombreuses positions et j'ai d'abord eu du mal à trouver mon propre rythme. Mais ensuite, après quelques tours, j'ai commencé à me sentir plus à l'aise sur la moto et à être plus rapide".

Redding, qui n'était que 16e à un moment donné, était 14e à la mi-course, mais il a dépassé ses collègues BMW Loris Baz et Michael van der Mark dans la deuxième moitié de la course, ainsi que le pilote d'usine Honda Xavi Vierge dans le dernier tour.



"A la fin, j'ai pu gagner quelques positions et j'ai obtenu la onzième place, ce dont je suis satisfait aujourd'hui, car l'objectif était la dixième place. De plus, j'étais encore en mesure de me battre en fin de course. C'était important", a souligné le douzième du championnat du monde. "Et j'ai pu rouler malgré la douleur. La plus grande douleur est venue après la course, quand l'adrénaline a manqué. Mais je suis plutôt satisfait de la journée d'aujourd'hui".