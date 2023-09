Scott Redding (BMW): il dolore è arrivato dopo l'11° posto

Come accade regolarmente negli ultimi tempi, Garrett Gerloff del BMW Team Bonovo action ha portato a casa la migliore M1000RR. Tuttavia, dopo gli ottimi risultati ottenuti a Magny-Cours (pole, quarto e quinto posto nelle gare principali), il texano si aspettava di più per l'incontro di Aragón rispetto al decimo posto in griglia e al nono nella prima gara.



"Speravamo di essere un po' più forti del decimo posto in qualifica, ma era davvero il massimo che potevamo ottenere. Mi sentivo bene, ma non avevo il ritmo di tutti gli altri", si è detto il 28enne. "In gara non sono partito bene. Ho fatto del mio meglio per superare chi mi stava davanti. Tuttavia, ci è voluto troppo tempo. Alla fine siamo entrati nella top-10, il che è positivo, ma vogliamo sempre di più. Domani ci riproveremo".

Anche Scott Redding del team britannico ROKiT puntava a qualcosa di più. Il 30enne si è presentato al decimo appuntamento della stagione con un infortunio al dito e un dolore alla schiena, conseguenze di un incidente in allenamento della scorsa settimana. Dopo il 13° posto in Superpole, ha concluso la gara in undicesima posizione.



"Date le circostanze e il fatto che Aragón è stato un disastro assoluto per me l'anno scorso, il mio obiettivo prima del fine settimana era quello di rientrare nella top-10. A causa degli infortuni, questo fine settimana è stato difficile", ha ammesso il pilota della BMW. "Sapevo che la gara sarebbe stata dura, ma che sarebbe andata bene se avessi trovato il ritmo. Ho commesso un piccolo errore in partenza che mi è costato molte posizioni e all'inizio ho faticato a trovare il mio ritmo. Ma poi, dopo qualche giro, ho iniziato a sentirmi più a mio agio sulla moto e sono diventato più veloce".

Redding è stato solo 16° a tratti ed era 14° a metà gara, superando i colleghi piloti BMW Loris Baz e Michael van der Mark nella seconda metà della gara e il pilota ufficiale Honda Xavi Vierge fino all'ultimo giro.



"Alla fine sono riuscito a recuperare alcune posizioni e ho ottenuto l'undicesimo posto, di cui sono soddisfatto perché l'obiettivo era il decimo. Inoltre, sono stato ancora in grado di lottare alla fine della gara. Questo è stato importante", ha sottolineato il dodicesimo pilota del Campionato del Mondo. "E sono riuscito a pedalare nonostante il dolore. Il dolore più grande è arrivato dopo la gara, quando l'adrenalina mancava. Ma sono abbastanza soddisfatto di oggi".