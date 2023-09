Scott Redding (BMW): A dor chegou depois do 11º lugar

Scott Redding terminou em décimo primeiro lugar na primeira ronda do Campeonato do Mundo de Superbikes de 2023 em Aragão, falhando o objetivo a que se tinha proposto, mas o inglês não estava em plena posse dos seus poderes. O melhor piloto da BMW foi Garrett Gerloff em

Como tem sido regularmente o caso nos últimos tempos, Garrett Gerloff da BMW Team Bonovo trouxe para casa a melhor M1000RR. No entanto, após os fortes resultados em Magny-Cours (pole, quarto e quinto nas corridas principais), o texano esperava mais do que o 10º lugar na grelha e o nono na primeira corrida.



"Esperávamos ser um pouco mais fortes que o décimo na qualificação, mas foi o melhor que conseguimos. Senti-me bem, mas não tinha exatamente o mesmo ritmo que os outros", lamentou o piloto de 28 anos. "Na corrida, não tive um bom arranque. Fiz o meu melhor para ultrapassar as pessoas que estavam à minha frente. No entanto, demorei demasiado tempo. No final, ficámos no top-10, o que foi bom, mas queremos sempre mais. Amanhã vamos tentar de novo".

Scott Redding, da equipa britânica ROKiT, também tinha os olhos postos em algo mais. O piloto de 30 anos chegou ao décimo encontro da época com uma lesão num dedo e dores nas costas - consequências de um acidente de treino na semana passada. Depois de terminar em 13º na Superpole, terminou a corrida na décima primeira posição.



"Dadas as circunstâncias e o facto de Aragão ter sido um desastre absoluto para mim no ano passado, o meu objetivo antes do fim de semana era ficar entre os 10 primeiros. Por causa das lesões, tem sido difícil até agora neste fim de semana", admitiu o piloto da BMW. "Eu sabia que a corrida ia ser dura, mas que seria bom se eu encontrasse um ritmo. Cometi um pequeno erro no início que me custou muitas posições e tive dificuldade em encontrar o meu próprio ritmo no início. Mas depois, após algumas voltas, comecei a sentir-me mais confortável na moto e fiquei mais rápido."

Redding foi apenas 16º em alguns momentos e era 14º ao intervalo da corrida, ultrapassando os colegas pilotos da BMW Loris Baz e Michael van der Mark na segunda metade da corrida e o piloto de fábrica da Honda, Xavi Vierge, já na última volta.



"No final, consegui recuperar algumas posições e fiquei em décimo primeiro lugar, o que me deixa satisfeito porque o objetivo era o décimo lugar. Além disso, ainda consegui lutar no final da corrida. Isso foi importante", sublinhou o décimo segundo classificado do Campeonato do Mundo. "E fui capaz de correr apesar das dores. A maior dor veio depois da corrida, quando a adrenalina estava a faltar. Mas estou muito contente com o dia de hoje."