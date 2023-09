Aplausos para Philipp Öttl: sexto en Aragón

Philipp Öttl hizo un excelente comienzo de la temporada 2023 en Australia, terminando 11º, 6º y 5º, pero posteriormente no pudo mantener este nivel por diversas razones. Hace quince días, el alemán impresionó con tres resultados entre los 10 primeros en Francia, la primera vez que lo consigue en su carrera en Superbike.

En MotorLand Aragón, Philipp se clasificó octavo en la parrilla, en la carrera remontó desde la primera vuelta en séptimo lugar. Vio la bandera a cuadros por tercera vez en sexto lugar, sólo en la segunda carrera principal en Australia en 2023 fue mejor en quinto lugar. Esto le convierte en el segundo mejor privado por detrás de Danilo Petrucci (Barni Ducati/5º).

"Tuve la velocidad en casi todas las carreras de este año, pero hay que convertirla en resultados", nos dijo Öttl. "En Aragón no hubo nada especial. Después de Magny-Cours seguimos trabajando con calma. En estos momentos, por un lado, siento mucha presión porque no tengo trabajo para el año que viene. Pero por otro lado me siento liberado porque creo que ya encontraré algo bueno. Puede que no, pero así es como pienso. Estoy muy centrado en mi trabajo, pero al mismo tiempo relajado y disfrutando pilotando mi Ducati. Siempre supe que teníamos un paquete competitivo, una carrera como ésta es posible para nosotros en cualquier parte. Para eso sólo necesitamos una buena clasificación. Cuando sales desde las tres primeras filas de la parrilla estás mucho más relajado y es mucho más fácil que desde la 12ª. Desde la tercera fila puedes ver mejor la primera curva".

Öttl se mantiene 15º en el Campeonato del Mundo, con 79 puntos en su haber. No continuará en el equipo Go Eleven Ducati, donde correrá el ex piloto de MotoGP Andrea Iannone en 2024.