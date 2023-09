Applaudissements pour Philipp Öttl : solide sixième à Aragon

Philipp Öttl, du team Go Eleven Ducati, peut renouer avec ses excellentes performances du début de saison à Aragon. Le Bavarois a terminé la première course de Superbike de samedi à la sixième place.

Avec les 11e, 6e et 5e places, Philipp Öttl a pris un excellent départ en Australie pour la saison 2023, mais n'a pas pu maintenir ce niveau par la suite pour diverses raisons. Il y a deux semaines, l'Allemand a convaincu avec trois résultats dans le top 10 en France - ce qu'il a réussi pour la première fois de sa carrière en Superbike.

Au MotorLand Aragon, Philipp s'est qualifié en huitième position sur la grille de départ et est revenu septième du premier tour en course. Pour la troisième fois, il a vu le drapeau à damier en sixième position. Il n'a fait mieux que cinquième lors de la deuxième course principale en Australie en 2023. Il est ainsi le deuxième meilleur pilote privé derrière Danilo Petrucci (Barni Ducati/5e).

"J'ai eu la vitesse dans presque toutes les courses de cette année, mais tu dois aussi la transformer en résultats", a raconté Öttl. "En Aragon, il n'y avait rien de spécial. Après Magny-Cours, nous avons continué à travailler tranquillement. En ce moment, je ressens d'une part beaucoup de pression, car je n'ai pas de travail pour l'année prochaine. Mais d'un autre côté, je me sens aussi libéré, car je pense que je vais trouver quelque chose de bien. Peut-être pas, mais c'est ce que je pense. Je suis très concentré sur mon travail, mais en même temps détendu et j'apprécie de piloter ma Ducati. J'ai toujours su que nous avions un package compétitif, une course comme celle-ci est possible partout pour nous. Pour cela, nous avons juste besoin d'une bonne qualification. Si tu pars des trois premières lignes de la grille, tu es beaucoup plus détendu et c'est nettement plus facile que de partir en 12e position. Depuis la troisième ligne, tu peux mieux voir le premier virage".

Au championnat du monde, Öttl est toujours 15e et compte désormais 79 points. Il ne continuera pas dans l'équipe Go Eleven Ducati, où roulera en 2024 l'ancien pilote de MotoGP Andrea Iannone.